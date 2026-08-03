Ahrensburger TSV hält Ötvös und Neumaier

Bleibt beim ATSV: Robert Ötvös. – Foto: ATSV

Der Ahrensburger TSV kann auch in der kommenden Saison auf Robert Ötvös und Robin Neumaier bauen. Wie der Verein mitteilte, bleiben beide Defensivspieler dem ATSV erhalten. Damit setzt Ahrensburg in der Abwehr weiter auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial.

Ötvös wird vom Verein als Routinier beschrieben, der seit Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft ist. Mit seiner Robustheit in den Zweikämpfen, seiner Ruhe am Ball und seiner Erfahrung soll er auch künftig ein wichtiger Rückhalt für die Defensive bleiben.

Neumaier bleibt als junger Baustein

Auch Robin Neumaier trägt weiterhin das Trikot des ATSV. Der 20-Jährige gehört zu den jüngeren Spielern im Kader, hat sich nach Vereinsangaben aber bereits mit viel Selbstverständlichkeit eingebracht. Besonders seine Flexibilität und seine positive Art werden hervorgehoben.