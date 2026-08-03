Ahrensburger TSV hält Ötvös und Neumaier

Der Ahrensburger TSV kann auch in der kommenden Saison auf Robert Ötvös und Robin Neumaier bauen. Wie der Verein mitteilte, bleiben beide Defensivspieler dem ATSV erhalten. Damit setzt Ahrensburg in der Abwehr weiter auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial.
Ötvös wird vom Verein als Routinier beschrieben, der seit Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft ist. Mit seiner Robustheit in den Zweikämpfen, seiner Ruhe am Ball und seiner Erfahrung soll er auch künftig ein wichtiger Rückhalt für die Defensive bleiben.
Auch Robin Neumaier trägt weiterhin das Trikot des ATSV. Der 20-Jährige gehört zu den jüngeren Spielern im Kader, hat sich nach Vereinsangaben aber bereits mit viel Selbstverständlichkeit eingebracht. Besonders seine Flexibilität und seine positive Art werden hervorgehoben.
Für den Ahrensburger TSV sind die Zusagen des Duos zwei weitere Bausteine in der Kaderplanung. Der Verein will mit Ötvös und Neumaier gemeinsam den nächsten Schritt gehen und kann dabei in der Defensive auf zwei Spieler setzen, die unterschiedliche Profile mitbringen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: