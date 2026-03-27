Ahrensburg vor anspruchsvoller Auswärtsaufgabe in Eichholz

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Samstag (17:30 Uhr) in der Landesliga Holstein eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe beim Eichholzer SV an. Nach dem 0:0 gegen den Ratzeburger SV will die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli den nächsten Schritt machen und wieder dreifach punkten.

Entsprechend wurden die Schwerpunkte klar gesetzt: „Der Fokus lag darauf, wie wir unser Umschaltspiel weiter verfeinern und gleichzeitig bessere Abschlüsse finden, um zu Torerfolgen zu kommen.“ Diese Inhalte wurden laut Taneli gezielt intensiviert, um im kommenden Spiel effizienter vor dem Tor zu agieren.

Die Trainingswoche stand beim SSC erneut im Zeichen der Weiterentwicklung im Offensivspiel. Nach dem Remis zuletzt sieht Taneli weiterhin Potenzial in der Chancenverwertung. „Wir haben letzte Woche unseren Punkt geholt. Ein Stück weit war auch mehr drin“, ordnet der Trainer die Partie ein.

Gute Energie vor schwerer Aufgabe

Mit dem Eichholzer SV wartet eines der formstärksten Teams der Liga. Die Gastgeber stehen mit 40 Punkten auf Rang drei und haben zuletzt mit einem 2:1-Erfolg bei Fetih-Kisdorf ihre Qualität unter Beweis gestellt.

Das Hinspiel endete 2:2 – ein offenes Duell, das die Ausgeglichenheit beider Teams unterstreicht. Auch diesmal erwartet Taneli eine intensive Partie:

„Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Die Jungs sind gut vorbereitet und bringen eine tolle Energie mit.“

Der SSC Hagen Ahrensburg rangiert aktuell mit 32 Punkten auf Platz sechs und hält Kontakt zum oberen Tabellendrittel. Mit einem Auswärtssieg könnte das Team den Rückstand auf Rang drei verkürzen und sich weiter nach oben orientieren.

Der Eichholzer SV hingegen hat die Spitzenplätze fest im Blick und will mit einem Heimsieg den Druck auf die beiden führenden Teams aus Lübeck aufrechterhalten.