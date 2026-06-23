Ahrensburg verpflichtet Box-to-Box-Spieler Pusch

Das ist Robin Pusch. – Foto: Maurice Herzog

Der Ahrensburger TSV hat die nächste Personalie für die Saison 2026/27 vorgestellt. Robin Cedric Pusch wechselt vom SV Börnsen zum ATSV und soll dem Team im Mittelfeld mehr Qualität, Erfahrung und Stabilität geben. Der 32-Jährige ist im Hamburger Amateurfußball bestens bekannt und bringt reichlich Spielpraxis aus den vergangenen Jahren mit.

Der Verein freut sich nach eigener Aussage über einen Spieler, der dem Kader sofort Struktur und Energie geben soll. Pusch sei torgefährlich, topfit und bringe jede Menge Erfahrung mit. Damit passt der Zugang in eine Mannschaft, die in der neuen Saison weiter wachsen und zugleich stabiler auftreten will.

Pusch, der von seinem neuen Verein als „Puschi“ begrüßt wird, ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler. Der ATSV beschreibt ihn als klassischen Box-to-Box-Spieler, der sowohl defensiv arbeitet als auch offensiv Akzente setzen kann. Genau dieses Profil soll dem jungen Ahrensburger Team in der kommenden Saison helfen.

Pusch kommt aus Börnsen, wo er zuletzt zwei Jahre in der Bezirksliga Hamburg spielte. In der finalen Staffeleinteilung für die kommende Saison stehen beide Vereine in der Bezirksliga 01. Damit wechselt der Mittelfeldspieler nicht nur innerhalb der Region, sondern auch in ein direktes sportliches Umfeld, das er gut einschätzen kann.

Auch abseits des Platzes habe Pusch schnell überzeugt. Nach Vereinsangaben habe man direkt gemerkt, dass der Mittelfeldspieler gut nach Ahrensburg passe. Diese Einschätzung ist für den ATSV wichtig, weil es nicht nur um fußballerische Qualität geht, sondern auch um Führung, Persönlichkeit und Verlässlichkeit innerhalb einer jungen Gruppe.

Viel Erfahrung aus dem Hamburger Fußball

Nach FuPa-Daten kommt Pusch in seiner bisherigen Laufbahn auf 160 Spiele, 22 Tore und zehn Vorlagen. Neben seinen Jahren beim SV Börnsen war er zuvor unter anderem für ASV Bergedorf, TSG Bergedorf und Störtebeker SV aktiv. Diese Erfahrung kann für Ahrensburg besonders wertvoll werden, wenn es in engen Bezirksliga-Spielen um Ruhe, Zweikampfstärke und richtige Entscheidungen im Zentrum geht.

In Börnsen kam Pusch in der Saison 2025/26 auf 17 Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen. Ein Jahr zuvor waren es 26 Spiele, zwei Treffer und drei Vorlagen. Seine Zahlen zeigen, dass er nicht nur als Arbeiter im Mittelfeld kommt, sondern auch regelmäßig an Offensivaktionen beteiligt ist.

Für den Ahrensburger TSV ist der Transfer deshalb ein nachvollziehbarer Schritt. Der Verein bekommt einen erfahrenen Zentrumsspieler, der verschiedene Rollen übernehmen kann und dem Team sofort mehr Balance geben soll.

Nächster Baustein für die neue Saison

Mit Pusch setzt Ahrensburg ein klares Zeichen für die Kaderplanung. Der Verein sucht offenbar gezielt Spieler, die einem jungen Team Orientierung geben können. Gerade in der Bezirksliga, in der körperliche Präsenz, Laufbereitschaft und Erfahrung oft entscheidend sind, kann ein solcher Zugang viel verändern.

Für Pusch selbst beginnt nach der Zeit in Börnsen ein neues Kapitel. Er bleibt in einem bekannten Umfeld, wechselt aber zu einem Verein, der sich von seiner Erfahrung und Vielseitigkeit einen deutlichen Mehrwert verspricht.

Der ATSV hat damit im Mittelfeld nachgelegt - und einen Spieler geholt, der nicht erst an den Herrenfußball herangeführt werden muss, sondern sofort Verantwortung übernehmen kann.

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