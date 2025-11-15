Ahrensburg unterliegt dem Tabellenführer in torreichem Duell

Der SSC Hagen Ahrensburg hat zum Auftakt des 17. Spieltages in der Landesliga Holstein ein intensives und torreiches Auswärtsspiel beim Spitzenreiter VfB Lübeck II mit 3:5 verloren. Trotz eines zwischenzeitlichen 1:5-Rückstands zeigte die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli große Moral und kämpfte sich bis in die Schlussphase mehrfach heran.

Die Partie begann denkbar ungünstig für den SSC: Bereits nach vier Minuten verwandelte Anés Hadj einen Foulelfmeter zur Lübecker Führung. Trotz des frühen Rückschlags fand Ahrensburg zunächst Antworten. Kent Wienholtz glich nach zwanzig Minuten aus. Doch die abgezockten Gastgeber nutzten zwei unglückliche Defensivaktionen eiskalt: Linus Goldmann (27.) und Jaromir Grimm (29.) stellten noch vor der Pause auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Tabellenführer gnadenlos effektiv. Elias Al Sadi (53.) und Davin Polikeit (63.) erhöhten binnen kurzer Zeit auf 5:1 – zu einem Zeitpunkt, in dem der SSC selbst mehrere gute Möglichkeiten liegen ließ. Erst in der Schlussphase belohnte sich Ahrensburg für seine Bemühungen: Leo Zerbe (67.) und Kai Pohlmann (79.) verkürzten auf 3:5. Kurz darauf hatte Tolga Can James Dogan sogar die große Chance zum 4:5, doch der Anschlusstreffer blieb aus.

Trainer Aydin Taneli zeigte sich selbstkritisch, aber auch beeindruckt von der Reaktion seiner Mannschaft: „Schon nach drei Minuten liegen wir durch einen Elfmeter zurück – ungeschickt von uns. Beim 2:1 entscheiden wir uns zu schnell für die Grätsche, beim 3:1 verteidigen wir nicht konsequent genug. Lübeck hatte sechs hochkarätige Chancen und macht daraus fünf Tore.“

Gleichzeitig hob er die Moral des Teams hervor: „Trotz des hohen Rückstands hat sich keiner aufgegeben. Wir kamen auf 5:2 und 5:3 zurück und haben uns reingekämpft. Wenn Tolga die Chance zum 5:4 nutzt, wird es vielleicht noch einmal richtig spannend. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen.“

Lübeck setzt sich ab – SSC bleibt Fünfter

Mit dem Sieg baut der VfB Lübeck II seine Tabellenführung weiter aus und steht nun bei vierzig Punkten. Der SSC Hagen Ahrensburg bleibt trotz der Niederlage auf Rang fünf, weiterhin mit komfortablem Abstand auf die Verfolgergruppe.

VfB Lübeck II – SSC Hagen Ahrensburg 5:3

VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Henry Jeschonek (46. Elias Al Sadi), Torben Sachau, Anés Hadj, Davin Polikeit, Simon Pascal Moritz (37. Felix Vihrog), Collin-Noel Goerke, Jaromir Grimm (46. Marvin Grabowski), Artur Galtsew, Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva (58. Kevin Voeks) - Trainer: Oliver Stutzky

SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Hannes Gregor Kretzschmar (46. Jakob Kyas), Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn (46. Kai Pohlmann) (81. Raphael Reifschneider), Leo Zerbe, Kent Wienholtz (72. Tolga Can James Dogan), Jurek Keller, Christopher Liebau (59. Julius Frederic Daniel Schneider), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli

Schiedsrichter: Marcel Hosenthien (Magdeburg)

Tore: 1:0 Anés Hadj (4. Foulelfmeter), 1:1 Kent Wienholtz (20.), 2:1 Linus Goldmann (27.), 3:1 Jaromir Grimm (29.), 4:1 Elias Al Sadi (53.), 5:1 Davin Polikeit (63.), 5:2 Leo Zerbe (67.), 5:3 Kai Pohlmann (79.)