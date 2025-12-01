Ahrensburg setzt Ausrufezeichen in Lägerdorf

Der SSC Hagen Ahrensburg hat am 19. Spieltag der Landesliga Holstein ein hart umkämpftes, aber hochverdientes 2:0 beim TSV Lägerdorf eingefahren. Auf tiefem Geläuf zeigte die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli eine starke, konzentrierte und reife Leistung. Dank der Treffer von Rico Pohlmann (23.) und Jakob Heinrich Bier (34.) klettert der SSC auf Rang vier der Tabelle und hält den Anschluss an die Spitzenplätze.

Von Beginn an nahm Ahrensburg die schwierigen Platzverhältnisse an und spielte zielgerichtet nach vorne. Taneli sprach später von einem „enormen Kraftakt auf diesem Platz mit der Tiefe“, lobte aber ausdrücklich die Herangehensweise seiner Mannschaft.

Der SSC erarbeitete sich früh mehrere große Chancen. Sowohl Rico Pohlmann, Jakob Heinrich Bier als auch Julius Schneider hatten bereits vor dem 1:0 hochkarätige Möglichkeiten. Die Gäste blieben druckvoll – und wurden belohnt: Nach einer Standardsituation traf Rico Pohlmann in der 23. Minute zur verdienten Führung. Der Treffer gab zusätzliche Sicherheit.

Nur elf Minuten später erhöhte Jakob Heinrich Bier auf 2:0. Der Offensivspieler setzte sich stark auf der rechten Seite durch, zog energisch in den Strafraum und verwandelte präzise ins lange Eck. Eine sehenswerte Einzelaktion, die den Spielverlauf widerspiegelte.

Ahrensburg blieb auch nach der Führung präsent, gewann viele zweite Bälle und überzeugte mit guten Abständen im gesamten System. Gleichzeitig musste sich der SSC gegen Lägerdorfer Angriffsbemühungen behaupten. Die Gastgeber kamen zu Möglichkeiten, fanden aber keinen Weg an Henrik Dierk vorbei.

Trainer Taneli war mit dem Auftritt hochzufrieden: „Gutes, zielgerichtetes Spiel, nach vorne gerichtet. Viele Chancen, gute Abstände, viele zweite Bälle – das haben die Jungs wirklich super gemacht. Der Sieg ist hochverdient, auch in der Höhe. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft.“

Besonders hob er den mannschaftlichen Einsatz hervor: „Wir haben vieles abgearbeitet und hinten heraus viele Bälle gut abgefangen. Das war superklasse.“ Zum Abschluss erlaubte Taneli seinem Team eine kurze Verschnaufpause: „Jetzt dürfen wir das Wochenende mal ein Stück weit feiern. Ab nächste Woche konzentrieren wir uns dann auf das letzte Spiel gegen Rönnau.“

Ahrensburg schiebt sich vor – Lägerdorf bleibt im Mittelfeld

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich der SSC Hagen Ahrensburg auf 31 Punkte und springt auf Rang vier. Die Taneli-Elf bleibt damit in direktem Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe. Lägerdorf bleibt mit 23 Punkten im Tabellenmittelfeld und verpasst den Anschluss nach oben.

TSV Lägerdorf – SSC Hagen Ahrensburg 0:2

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Tobias Granert, Daniel Ondja A Onono, Jonas Bischoff (69. Michel Aaron Pohlmann), Julian Bossauer (80. Dennis Staade), Moritz Maximilian Kreth, Albion Krasniqi (71. Andrej Jauk), Edwart Jauk, Pascal Dominic Ritter, Paul Mohr (70. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas (78. Jirko Kroening Nöthling), Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Hannes Gregor Kretzschmar, Jakob Heinrich Bier, Leo Zerbe, Julius Frederic Daniel Schneider (88. Manuel Jan Christopher Horn), Rico Pohlmann (62. Kai Pohlmann), Jurek Keller (68. Kent Wienholtz), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli

Schiedsrichter: Mats Casper Stahlberg

Tore: 0:1 Rico Pohlmann (23.), 0:2 Jakob Heinrich Bier (34.)