Ahrensburg feiert gelungenen Start

Laufduell zwischen Annika Peters (li., Hagen Ahensburg) und Sarah Nicklaus (SG NieBar). – Foto: Nicklaus

Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel der Frauen-Oberliga konnte sich am Sonntag der SSC Hagen Ahrensburg im Duell „Rückrundenmeister gegen Meister“ deutlich mit 6:1 (3:0) bei der SG NieBar durchsetzen.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Nienkattbek Nienkattbek SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg 1 6 Abpfiff Die Mannschaft von Meistertrainer Marc Mandel startete mit viel Energie und Überzeugung in die Partie. Ahrensburg agierte von Beginn an spielerisch stark und mit klaren Ideen. Bereits in der Anfangsphase konnten die Gäste ihre Dominanz in zwei Treffer ummünzen. Nach einem Freistoß brachte Annika Peters (10.) Ahrensburg per Kopfball in Führung.

Teamfoto SSC Hagen Ahrensburg. – Foto: Joshua Behn

Beim zweiten Treffer hatte sich Sophia Linke schön durchgesetzt, war dann jedoch an der Torhüterin der Gastgeberinnen gescheitert. Im Nachsetzen drückte Rieke Ehlers (13.) den Ball über die Linie. Trainer Weschke hadert mit dem Gegentor

„Das erste Gegentor resultierte aus einem weniger vertretbaren Freistoß am 16er. Das hat uns den Rhythmus etwas genommen. Die Ahrensburgerinnen spielten schnelle Verlagerungen, und einer konnten wir schwer folgen. Den Abschluss selbst konnte Lilly Scheff parieren, dann der Innenpfosten – und auf den zweiten Ball kamen wir nicht“, haderte SG-NieBar-Trainer Frank Weschke, der mit seinem Team in der letzten Saison nach einer starken Rückrunde noch den 3. Platz belegen konnte. Marleen Jelonek erhöht auf 3:0 Nach einem Eckball konnte Marleen Jelonek (30.) mit einem Kopfballtreffer das dritte Tor für den SSC Hagen nachlegen. In der ersten Halbzeit erspielte sich die SG NieBar eine wirklich gute Gelegenheit, als Lilly Einfeldt im Strafraum querlegte und Laura Bahr knapp verpasste.

Laura Bahr (SG NieBar) wird von Lea Bantin (Hagen Ahrensburg) gestoppt. – Foto: Nicklaus