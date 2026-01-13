Ahrensburg etabliert sich in der Landesliga-Spitzengruppe

Der SSC Hagen Ahrensburg überwintert in der Landesliga Holstein auf Rang vier und hat sich vor der Pause eine sehr stabile Ausgangslage für die Rückrunde erarbeitet. Trainer Aydin Taneli bewertet den bisherigen Saisonverlauf ausgesprochen positiv und sieht sein Team sowohl sportlich als auch strukturell auf einem gefestigten Weg. Der Trainingsbetrieb ruht zunächst bis zum 20. Januar, ehe die Vorbereitung auf den Restart am 1. März beginnt.
Die Winterpause ist für den SSC bewusst klar strukturiert. „Unsere Pause geht jetzt auch bis zum 20.1. für diesen Monat. Erst dann starten wir auch, da ja auch unsere Punktspiele erst am 1.3. in Schleswig-Holstein in der Landesliga starten“, erklärt Taneli. Zum Auftakt der Rückrunde wartet mit SV Eichede II direkt ein Auswärtsspiel. Entsprechend soll die Vorbereitung kompakt, aber inhaltlich klar ausgerichtet sein.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer hochzufrieden. Dabei geht es ihm nicht allein um die Tabellenposition, sondern vor allem um die Art und Weise des Auftretens. „Nicht nur mit der Platzierung, sondern mit der Art und Weise, wie wir nicht erst seit diesem Jahr im Defensivverbund arbeiten“, so Taneli.
Besonders hebt er die offensive Weiterentwicklung hervor. In den vergangenen Spielzeiten habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen der SSC zwar sauber bis ins letzte Drittel gespielt habe, dort aber zu wenig Ertrag erzielt wurde. „Das ist in dieser Saison ein sehr positiver Akt, dass unsere offensive Ausrichtung in Torabschlüssen und Torerfolgen deutlich zugenommen hat“, betont der Coach. Diese Entwicklung sei kein Zufall, sondern Ergebnis jahrelanger Arbeit innerhalb der Mannschaft.
Die inhaltliche Ausrichtung bleibt für Taneli eindeutig. Grundlage ist weiterhin ein stabiler Defensivverbund, aus dem heraus gezielt gepresst und umgeschaltet wird. „Erst mal gut zu stehen, dann zu schauen, wo unsere Pressing-Optionen sind, dort die Bälle zu erobern und ins Umschaltspiel zu kommen“, beschreibt er die Spielidee.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Positionierung nach Ballverlust, um ein effektives Gegenpressing einleiten zu können. Gleichzeitig soll die Offensive weiterhin zielstrebig bleiben, sowohl in der Besetzung des Strafraums als auch in der Konsequenz im Abschluss.
In Sachen Personal hält sich der SSC vorerst bedeckt. Gespräche über mögliche Zugänge laufen, konkrete Entscheidungen sollen jedoch erst gegen Ende des Monats fallen. „Zu den Abgängen wird es von unserer Seite aus keinen geben“, stellt Taneli klar. Auch zu möglichen Zielsetzungen im Titelrennen oder im Abstiegskampf äußert sich der Trainer bewusst zurückhaltend. „Dafür sind noch einige Spiele“, sagt er mit Blick auf das enge Tabellenbild.
Mit 31 Punkten nach siebzehn Spielen steht der SSC Hagen Ahrensburg gefestigt auf Rang vier. Der Abstand zu den Spitzenplätzen ist überschaubar, gleichzeitig bleibt das Polster nach unten komfortabel. Das Restprogramm bietet eine Mischung aus Spielen gegen direkte Konkurrenten und Teams aus dem unteren Tabellenbereich.
Die Basis für die Rückrunde ist gelegt. Struktur, Stabilität und eine spürbar verbesserte Effizienz im Offensivspiel prägen den bisherigen Saisonverlauf. Ab dem 20. Januar soll genau dort wieder angesetzt werden.
Restprogramm SSC Hagen Ahrensburg
20. Spieltag: (A) SV Eichede II (15.)
21. Spieltag: (H) VfR Horst (9.)
22. Spieltag: (A) SV Todesfelde II (11.)
15. Spieltag: (A) SC Rönnau (14.)
23. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (12.)
24. Spieltag: (A) Eichholzer SV (3.)
18. Spieltag: (H) TuS Hartenholm (16.)
25. Spieltag: (H) FC Fetih-Kisdorf (13.)
26. Spieltag: (H) FC Dornbreite Lübeck (6.)
27. Spieltag: (A) SV Türkspor Bad Oldesloe (10.)
28. Spieltag: (H) TSV Pansdorf (7.)
29. Spieltag: (A) SC Rapid Lübeck (1.)
30. Spieltag: (H) SC Rönnau (14.)