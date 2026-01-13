– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Ahrensburg etabliert sich in der Landesliga-Spitzengruppe Aydin Taneli zeigt sich sehr zufrieden mit Entwicklung, Struktur und Effizienz – Rückrundenstart erst Ende Januar Verlinkte Inhalte LL Holstein Hagen Aburg Aydin Taneli

Der SSC Hagen Ahrensburg überwintert in der Landesliga Holstein auf Rang vier und hat sich vor der Pause eine sehr stabile Ausgangslage für die Rückrunde erarbeitet. Trainer Aydin Taneli bewertet den bisherigen Saisonverlauf ausgesprochen positiv und sieht sein Team sowohl sportlich als auch strukturell auf einem gefestigten Weg. Der Trainingsbetrieb ruht zunächst bis zum 20. Januar, ehe die Vorbereitung auf den Restart am 1. März beginnt.

Die Winterpause ist für den SSC bewusst klar strukturiert. „Unsere Pause geht jetzt auch bis zum 20.1. für diesen Monat. Erst dann starten wir auch, da ja auch unsere Punktspiele erst am 1.3. in Schleswig-Holstein in der Landesliga starten“, erklärt Taneli. Zum Auftakt der Rückrunde wartet mit SV Eichede II direkt ein Auswärtsspiel. Entsprechend soll die Vorbereitung kompakt, aber inhaltlich klar ausgerichtet sein. Entwicklung im Spiel mit Ball als Schlüssel Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer hochzufrieden. Dabei geht es ihm nicht allein um die Tabellenposition, sondern vor allem um die Art und Weise des Auftretens. „Nicht nur mit der Platzierung, sondern mit der Art und Weise, wie wir nicht erst seit diesem Jahr im Defensivverbund arbeiten“, so Taneli.

Besonders hebt er die offensive Weiterentwicklung hervor. In den vergangenen Spielzeiten habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen der SSC zwar sauber bis ins letzte Drittel gespielt habe, dort aber zu wenig Ertrag erzielt wurde. „Das ist in dieser Saison ein sehr positiver Akt, dass unsere offensive Ausrichtung in Torabschlüssen und Torerfolgen deutlich zugenommen hat“, betont der Coach. Diese Entwicklung sei kein Zufall, sondern Ergebnis jahrelanger Arbeit innerhalb der Mannschaft. Die inhaltliche Ausrichtung bleibt für Taneli eindeutig. Grundlage ist weiterhin ein stabiler Defensivverbund, aus dem heraus gezielt gepresst und umgeschaltet wird. „Erst mal gut zu stehen, dann zu schauen, wo unsere Pressing-Optionen sind, dort die Bälle zu erobern und ins Umschaltspiel zu kommen“, beschreibt er die Spielidee.