Ahrensburg dreht frühen Rückstand und bleibt makellos

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Ahrensburg hat seinen perfekten Saisonstart fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Avni Ajvazi setzte sich am Dienstagabend mit 4:1 (2:1) gegen die SG Elmenhorst/Tremsbüttel durch und steht nach drei Spieltagen bei der Maximalausbeute von neun Punkten.

Die Freude über die Führung hielt allerdings nicht lange. Jannes Petersen glich in der 15. Minute zum 1:1 aus. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Ahrensburg immer stärker die Kontrolle. In der 35. Minute drehte Gollin die Partie endgültig und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung.

Dabei begann die Begegnung für den Favoriten alles andere als nach Plan. Schon in der sechsten Minute brachte Yasin Meydaner die Gäste mit 1:0 in Führung. Für Elmenhorst/Tremsbüttel war es der gewünschte Start in eine Partie, in der die Mannschaft nach der schwachen Vorstellung zuvor vor allem eine Reaktion zeigen wollte.

Für die Gäste kam erschwerend hinzu, dass sie früh zu Wechseln gezwungen waren. Mohammad Aluons musste bereits in der 22. Minute vom Platz, für ihn kam Julian Tagliento. Nur sieben Minuten später folgte der nächste Wechsel: Bennet Pelen wurde durch Luis Schier ersetzt. Elmenhorst/Tremsbüttel berichtete anschließend, dass zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel den eigenen Rhythmus spürbar gestört hätten.

Gollin macht mit seinem zweiten Treffer alles klar

Nach dem Seitenwechsel blieb Ahrensburg spielbestimmend. Die Gastgeber hatten in ihrem eigenen Spielbericht eingeräumt, zunächst nicht gut in die Partie gefunden zu haben. Mit fortschreitender Spielzeit wurde der Auftritt jedoch sicherer und kontrollierter.

Die Entscheidung fiel in der 70. Minute. Gollin erzielte seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 3:1. Spätestens damit war die Partie weitgehend entschieden. Den Schlusspunkt setzte Valentin Zalli, der in der 80. Minute zum 4:1 traf.

Ahrensburg konnte sich damit auch einige Unsauberkeiten leisten, ohne den dritten Sieg noch einmal ernsthaft zu gefährden. Der Verein selbst sprach anschließend von einem verdienten Erfolg, verwies aber zugleich auf Fehler, an denen die Mannschaft weiter arbeiten müsse.

Auf der anderen Seite fiel das Fazit trotz der deutlichen Niederlage weniger düster aus, als es das Ergebnis vermuten lässt. Elmenhorst/Tremsbüttel bewertete den Auftritt als „Schritt in die richtige Richtung“. Einsatz, Einstellung und Intensität hätten im Vergleich zum vorangegangenen Spiel gestimmt. Zählbares brachte diese Steigerung allerdings nicht.

Während Ahrensburg mit drei Siegen aus drei Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt hat, wartet Elmenhorst/Tremsbüttel weiterhin auf die ersten Punkte. Für die SG gilt es nun, die positiven Ansätze aus dem Auftritt mitzunehmen und sich in den kommenden Begegnungen auch dafür zu belohnen.

Ahrensburg dagegen kann mit breiter Brust in den nächsten Spieltag gehen. Am Sonntag steht für die Mannschaft das Auswärtsspiel in Groß Grönau auf dem Programm.

FC Ahrensburg – SG Elmenhorst / Tremsbüttel 4:1

FC Ahrensburg: Sadeg Naser Sadek Bugfifa, Jannes Petersen, Riad Kastrati - Rrahmani, Kutoteka Sebastiao Mankumbani, Heval Dakkori (68. Alboran Kastrati - Rrahmani), Metehan Erdem (50. Raymond Kastrati-Rrahmani), Filip Jan Bartol (75. Ali Qalanawi Muhammed Salim), Bleron Selimi (70. Tareq Yaslam Bajandooh), Bennet Gollin, Valentin Zalli, Conrad Wendt (55. Maliki Soffo Aboudou-Salam) - spielender Co-Trainer: Kutoteka Sebastiao Mankumbani - Trainer: Avni Ajvazi

SG Elmenhorst / Tremsbüttel: Felix Benedict Amenda, Ben Hirsching (79. Marc Andre Steenhagen), Jonas Fahrenkrog, Stefan Timm (68. Francisco Rafael Cabanillas Giglok), Henry Hertel, Yasin Meydaner (63. Mads Lasse Degner), Mohammad Aluons (22. Julien Tagliento), Fabian Franke, Liam Oliver Piworus, Marik Noel Lange, Bennet Pelen (29. Luis Schier) - Trainer: Carsten Holzmueller - Trainer: Marc Mandel - Trainer: Jörg Bendfeldt - Trainer: Michal Ratajczak

Schiedsrichter: Tim Schröder - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Yasin Meydaner (6.), 1:1 Jannes Petersen (15.), 2:1 Bennet Gollin (35.), 3:1 Bennet Gollin (70.), 4:1 Valentin Zalli (80.)