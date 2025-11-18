Ahrensburg-Coach betont gewachsene Stärke

Nach der 3:5-Niederlage beim Tabellenführer VfB Lübeck II richtet der SSC Hagen Ahrensburg seinen Blick bereits auf den kommenden Spieltag. Trainer Aydin Taneli nutzt die neue Woche, um die Schwerpunkte klar zu setzen – und um erneut die starke Mentalität seines Teams hervorzuheben.
Taneli betont, dass die kämpferische Haltung seiner Mannschaft längst kein Zufallsprodukt mehr sei: „Schon in der vergangenen Woche habe ich erwähnt, dass meine Mannschaft eine enorme Moral zeigt und sich bis zum Schluss nicht geschlagen gibt – ganz gleich, wie das Ergebnis aussieht. Dieses Verhalten zieht sich mittlerweile über viele Wochen, und es ist eine Stärke, die sich das Team über Jahre hart erarbeitet hat. Darauf bin ich sehr stolz.“
Gerade beim Tabellenführer zeigte der SSC trotz des Rückstands Charakter. Die Einstellung stimmt – und sie soll auch im kommenden Heimspiel wieder zum Fundament der eigenen Spielweise werden.
Sportlich legt Taneli in dieser Trainingswoche klare Akzente: „Der Fokus liegt erneut darauf, defensiv stabil zu stehen und in der Offensive die Situationen, die wir uns erarbeiten, besser auszuspielen und konsequenter zu verwerten.“ Während Ahrensburg in Lübeck offensiv zu mehreren guten Gelegenheiten kam, zeigte sich zugleich, dass die Fehler in der Defensive gnadenlos bestraft wurden. Die Balance zwischen Kompaktheit und Durchschlagskraft steht nun im Mittelpunkt der Vorbereitung.
Der SSC will am Wochenende vor eigenem Publikum zurückschlagen. Taneli formuliert das Ziel klar: „Wir möchten zu Hause unbedingt punkten – idealerweise natürlich die drei Punkte holen.“ Gleichzeitig bleibt der Trainer realistisch und konzentriert: „Zunächst braucht es jedoch das Spiel selbst, und wir konzentrieren uns darauf, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Alles Weitere wird sich dann am Wochenende zeigen.“