Ahrensburg-Coach betont gewachsene Stärke

Nach der 3:5-Niederlage beim Tabellenführer VfB Lübeck II richtet der SSC Hagen Ahrensburg seinen Blick bereits auf den kommenden Spieltag. Trainer Aydin Taneli nutzt die neue Woche, um die Schwerpunkte klar zu setzen – und um erneut die starke Mentalität seines Teams hervorzuheben.

Taneli betont, dass die kämpferische Haltung seiner Mannschaft längst kein Zufallsprodukt mehr sei: „Schon in der vergangenen Woche habe ich erwähnt, dass meine Mannschaft eine enorme Moral zeigt und sich bis zum Schluss nicht geschlagen gibt – ganz gleich, wie das Ergebnis aussieht. Dieses Verhalten zieht sich mittlerweile über viele Wochen, und es ist eine Stärke, die sich das Team über Jahre hart erarbeitet hat. Darauf bin ich sehr stolz.“

Gerade beim Tabellenführer zeigte der SSC trotz des Rückstands Charakter. Die Einstellung stimmt – und sie soll auch im kommenden Heimspiel wieder zum Fundament der eigenen Spielweise werden.