Ahrem steigt nach Kellerduell ab, Spitzentrio im Gleichschritt

Schon zuvor existierte nur noch eine Minimalchance auf den Klassenverbleib, im Duell mit dem bereits abgestiegenen SC Germania Erftstadt-Lechenich wurde das Schicksal des SSV Rot-Weiß Ahrem nun endgültig besiegelt. Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd setzte es letztlich eine 4:6-Schlappe, wodurch das rettende Ufer nicht mehr zu erreichen ist. Miguel Koury erzielte gleich fünf der sechs Gästetreffer.
Somit schauen nur noch drei Teams für den Rest der Spielzeit mit hoffnungsvollen Blick auf das Tabellenbild. Zuallererst natürlich der TSV Düren, der seinen Status als Tabellenführer mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Rhenania Bessenich weiter untermauert. Knapp dahinter folgen gleichauf der SC Elsdorf (4:1-Sieg gegen den TuS Langerwehe) und SV Lövenich (4:1-Sieg gegen Alemannia Lendersdorf). Nach aktuellem Stand dürften sich der TSV und Elsdorf auf ein Landesliga-Ticket freuen. Lövenich wird wohl in den noch offenen Spielen auf Schützenhilfe hoffen müssen.
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>>> Spielbericht
SG Türkischer SV Düren – SV Rhenania Bessenich 1928 3:0
SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Jaheim Altug, Redouan Aissa, Mahmut Temür (72. Tayfun Pektürk), Adam Matuschyk, Luca-Sebastian Kuschneruk (86. Alexandru Engels), Koray Örgün (86. Emin Eren), Yasin Isildak (72. Dieu-Merci Nzelo-Niata), Tugay Temel, Gaiton Barroso (66. Joel Saengersdorf) - Trainer: Yunus Kocak
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Ozan Kesen (66. Deniz-Can Isitmen), Ümit Tünc, Erjon Hoxhaj, Oliver Schäfer, Ziyad Abdellaoui, Athanasios Noutsos, Kaloyan Petrov, Jehon Vatovci, Emrah Fikaj, Arber Jashanica (80. Georg Manuel Härtinger Castillo) - Trainer: Can Celik
Schiedsrichter: Can Kurda - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Gaiton Barroso (53.), 2:0 Joel Saengersdorf (67.), 3:0 Joel Saengersdorf (85.)
Die anfängliche Hoffnung durch den Führungstreffer von Kai Weber per Strafstoß (4.) wurden kurze Zeit später im Keim erstickt. Die Hausherren ließen sich vom SC überrollen, besonders Miguel Koury spielte sich mit drei Treffern in der ersten Hälfte in den Vordergrund (7., 13., 20.). In der zweiten Hälfte lief der SSV dem Rückstand über weiter Strecken hinterher, kam in der Schlussphase sogar noch einmal ganz nah dran, nachdem Marcello Ricciardi den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:5 verbuchte (82.). Das letzte Wort hatte aber erneut Koury, der mit seinem fünften Tor für den Schlusspunkt sorgte (90.) und den Ahremer Chancen auf den Klassenerhalt den sprichwörtlichen Todesstoß verpasste.
SSV Rot-Weiß Ahrem – SC Germania Erftstadt-Lechenich 4:6
SSV Rot-Weiß Ahrem: Matthias Descik, Louis Jeromin, Moriz Vesen, Lukas Kuss, Kai Weber, Jonathan Esser, Niklas Winkler (55. Marcello Ricciardi), Simon Pille (46. Luca Heine), André Voigt (40. Aaron Moll), Niklas Thiel (80. Erik Linden), Henry Kunz - Trainer: Markus Hilmer
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann, Bastian Rick, Timofej Slinkov, Miro Eppert (77. Noah Becker), Nils Schöpplein (83. Bastian Rick), Jan-Ole Koschinat, Fabian Bentata, Amin Alsabagh, Jan-Philipp Schmitz (89. Dustin Esser), Miguel Andres Koury (91. Theo Schmiedel) - Trainer: Karsten Kochems
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Kai Weber (4. Foulelfmeter), 1:1 Miguel Andres Koury (7.), 1:2 Miguel Andres Koury (13.), 1:3 Jan-Philipp Schmitz (20.), 1:4 Miguel Andres Koury (35.), 2:4 Niklas Winkler (45.), 3:4 Moriz Vesen (53.), 3:5 Miguel Andres Koury (73.), 4:5 Marcello Ricciardi (82.), 4:6 Miguel Andres Koury (90.)
SpVg Frechen 20 II – SV Weiden 1914/75 5:3
SpVg Frechen 20 II: Julian Quirk, Ismail Deveci, Enes Özarici, Peter Schwind, Seymen Demir, Justus Marquardt (75. Boil Tsvetkov), Jan Peterek (86. Kennet Anderson), Vinicio Evora, Maximilian Jansen, Bartu Gökcen (75. Kevin Trösser), Emanuel Kotoku - Trainer: Patrick Friesdorf-Weber - Co-Trainer: Mark Pettenberg
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Erik Weber (60. Daniel Wozniak), Daniel Mirlach, Patrick Odau, Niklas Boedts, Michael Böhm (46. Tim Pfeiffer), Joel Karim Marenzi, Philipp Solf, Ryosuke Yano, Alexander Birk, Jannick Michalsky (46. Louis Strombach) - Trainer: Adrian Student
Schiedsrichter: Hugo Knab - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Bartu Gökcen (18.), 2:0 Justus Marquardt (29.), 3:0 Emanuel Kotoku (37.), 4:0 Maximilian Jansen (43. Foulelfmeter), 4:1 Alexander Birk (50.), 4:2 Niklas Boedts (55. Handelfmeter), 5:2 Vinicio Evora (58.), 5:3 Joel Karim Marenzi (83.)
Gelb-Rot: Vinicio Evora (86./SpVg Frechen 20 II/)
Alemannia Lendersdorf – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 1:5
Alemannia Lendersdorf: Tim Greven, Dennis Walter, Phillip Varona (48. Marco Weinhold), Thomas Betzer (58. Jonathan Spicher), Jonas Varona - Trainer: Christopher Kall
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Sebastian Brandt (72. Oliver Brandt), Dennis Gardawski, Felix Klein (62. Nico Drosner), Naoki Kanagawa, David Strack, Edmond Qorrolli, Jan Lauterbach (62. Steve Elias Akhter Khan), Muharrem Cicek (57. Jeffrey Julian), Maurice Wieting, Stephan Heiler (83. Pascal Langen) - Trainer: Björn Effertz
Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Dennis Walter (20.), 1:1 Maurice Wieting (45.), 1:2 Maurice Wieting (49.), 1:3 Muharrem Cicek (54.), 1:4 Stephan Heiler (58.), 1:5 Maurice Wieting (83.)
Gelb-Rot: Tim Greven (45./Alemannia Lendersdorf/ )