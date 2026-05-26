Ahrem steigt nach Kellerduell ab, Spitzentrio im Gleichschritt

Ahrem steigt ab. – Foto: Marian Stanienda

Schon zuvor existierte nur noch eine Minimalchance auf den Klassenverbleib, im Duell mit dem bereits abgestiegenen SC Germania Erftstadt-Lechenich wurde das Schicksal des SSV Rot-Weiß Ahrem nun endgültig besiegelt. Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd setzte es letztlich eine 4:6-Schlappe, wodurch das rettende Ufer nicht mehr zu erreichen ist. Miguel Koury erzielte gleich fünf der sechs Gästetreffer.

Somit schauen nur noch drei Teams für den Rest der Spielzeit mit hoffnungsvollen Blick auf das Tabellenbild. Zuallererst natürlich der TSV Düren, der seinen Status als Tabellenführer mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Rhenania Bessenich weiter untermauert. Knapp dahinter folgen gleichauf der SC Elsdorf (4:1-Sieg gegen den TuS Langerwehe) und SV Lövenich (4:1-Sieg gegen Alemannia Lendersdorf). Nach aktuellem Stand dürften sich der TSV und Elsdorf auf ein Landesliga-Ticket freuen. Lövenich wird wohl in den noch offenen Spielen auf Schützenhilfe hoffen müssen.