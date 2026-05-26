 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Ahrem steigt nach Kellerduell ab, Spitzentrio im Gleichschritt

Bezirksliga, Staffel 3: Schon zwei Spieltage vor Schluss sind alle Fragen im Abstiegskampf beantwortet. Der SSV Rot-Weiß Ahrem verliert das Kellerduell mit dem SC Germania Erftstadt-Lechenich und verspielt somit die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Ganz oben bleibt es weiterhin ein heißes Rennen. Der TSV Düren hat dabei die besten Karten auf die Meisterschaft.

von red · Heute, 17:32 Uhr · 0 Leser
Ahrem steigt ab.
Ahrem steigt ab. – Foto: Marian Stanienda

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BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Schon zuvor existierte nur noch eine Minimalchance auf den Klassenverbleib, im Duell mit dem bereits abgestiegenen SC Germania Erftstadt-Lechenich wurde das Schicksal des SSV Rot-Weiß Ahrem nun endgültig besiegelt. Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd setzte es letztlich eine 4:6-Schlappe, wodurch das rettende Ufer nicht mehr zu erreichen ist. Miguel Koury erzielte gleich fünf der sechs Gästetreffer.

Somit schauen nur noch drei Teams für den Rest der Spielzeit mit hoffnungsvollen Blick auf das Tabellenbild. Zuallererst natürlich der TSV Düren, der seinen Status als Tabellenführer mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Rhenania Bessenich weiter untermauert. Knapp dahinter folgen gleichauf der SC Elsdorf (4:1-Sieg gegen den TuS Langerwehe) und SV Lövenich (4:1-Sieg gegen Alemannia Lendersdorf). Nach aktuellem Stand dürften sich der TSV und Elsdorf auf ein Landesliga-Ticket freuen. Lövenich wird wohl in den noch offenen Spielen auf Schützenhilfe hoffen müssen.

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>>> Spielbericht

SG Türkischer SV Düren – SV Rhenania Bessenich 1928 3:0
SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Jaheim Altug, Redouan Aissa, Mahmut Temür (72. Tayfun Pektürk), Adam Matuschyk, Luca-Sebastian Kuschneruk (86. Alexandru Engels), Koray Örgün (86. Emin Eren), Yasin Isildak (72. Dieu-Merci Nzelo-Niata), Tugay Temel, Gaiton Barroso (66. Joel Saengersdorf) - Trainer: Yunus Kocak
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Ozan Kesen (66. Deniz-Can Isitmen), Ümit Tünc, Erjon Hoxhaj, Oliver Schäfer, Ziyad Abdellaoui, Athanasios Noutsos, Kaloyan Petrov, Jehon Vatovci, Emrah Fikaj, Arber Jashanica (80. Georg Manuel Härtinger Castillo) - Trainer: Can Celik
Schiedsrichter: Can Kurda - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Gaiton Barroso (53.), 2:0 Joel Saengersdorf (67.), 3:0 Joel Saengersdorf (85.)

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
4
6
Abpfiff

Die anfängliche Hoffnung durch den Führungstreffer von Kai Weber per Strafstoß (4.) wurden kurze Zeit später im Keim erstickt. Die Hausherren ließen sich vom SC überrollen, besonders Miguel Koury spielte sich mit drei Treffern in der ersten Hälfte in den Vordergrund (7., 13., 20.). In der zweiten Hälfte lief der SSV dem Rückstand über weiter Strecken hinterher, kam in der Schlussphase sogar noch einmal ganz nah dran, nachdem Marcello Ricciardi den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:5 verbuchte (82.). Das letzte Wort hatte aber erneut Koury, der mit seinem fünften Tor für den Schlusspunkt sorgte (90.) und den Ahremer Chancen auf den Klassenerhalt den sprichwörtlichen Todesstoß verpasste.

SSV Rot-Weiß Ahrem – SC Germania Erftstadt-Lechenich 4:6
SSV Rot-Weiß Ahrem: Matthias Descik, Louis Jeromin, Moriz Vesen, Lukas Kuss, Kai Weber, Jonathan Esser, Niklas Winkler (55. Marcello Ricciardi), Simon Pille (46. Luca Heine), André Voigt (40. Aaron Moll), Niklas Thiel (80. Erik Linden), Henry Kunz - Trainer: Markus Hilmer
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann, Bastian Rick, Timofej Slinkov, Miro Eppert (77. Noah Becker), Nils Schöpplein (83. Bastian Rick), Jan-Ole Koschinat, Fabian Bentata, Amin Alsabagh, Jan-Philipp Schmitz (89. Dustin Esser), Miguel Andres Koury (91. Theo Schmiedel) - Trainer: Karsten Kochems
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Kai Weber (4. Foulelfmeter), 1:1 Miguel Andres Koury (7.), 1:2 Miguel Andres Koury (13.), 1:3 Jan-Philipp Schmitz (20.), 1:4 Miguel Andres Koury (35.), 2:4 Niklas Winkler (45.), 3:4 Moriz Vesen (53.), 3:5 Miguel Andres Koury (73.), 4:5 Marcello Ricciardi (82.), 4:6 Miguel Andres Koury (90.)

Gestern, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
4
1


SC 08 Elsdorf – TuS Langerwehe 4:1
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Johannes Wenning, Marcus Weber (61. Mohamed Redjeb), Saif-Eddine Ayadi (61. Moritz Perschmann), Mohamed Allaoui, Niklas Kühnapfel, Paul Reichelt (77. Evangelos Skraparas), Elias Römers (67. Daniel Dogan), Taylan Sirin (67. Hannes Jähn), Luca Gruttmann, Mohamed Dahas - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
TuS Langerwehe: Jan Krämer, Kaan Ediz Kertüs, Marvin Krischer, Nico Frank, Dominic Teichert, Max Blinne, Max Bremen, Niklas Hülscher, Justin Krischer, Hussein Makki - Trainer: Tim Krumpen
Schiedsrichter: Jan Haaß - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Mohamed Dahas (25.), 2:0 Mohamed Dahas (35.), 2:1 Julian Eversheim (39.), 3:1 Taylan Sirin (47.), 4:1 Mohamed Dahas (88.)

Gestern, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
5
3
Abpfiff

SpVg Frechen 20 II – SV Weiden 1914/75 5:3
SpVg Frechen 20 II: Julian Quirk, Ismail Deveci, Enes Özarici, Peter Schwind, Seymen Demir, Justus Marquardt (75. Boil Tsvetkov), Jan Peterek (86. Kennet Anderson), Vinicio Evora, Maximilian Jansen, Bartu Gökcen (75. Kevin Trösser), Emanuel Kotoku - Trainer: Patrick Friesdorf-Weber - Co-Trainer: Mark Pettenberg
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Erik Weber (60. Daniel Wozniak), Daniel Mirlach, Patrick Odau, Niklas Boedts, Michael Böhm (46. Tim Pfeiffer), Joel Karim Marenzi, Philipp Solf, Ryosuke Yano, Alexander Birk, Jannick Michalsky (46. Louis Strombach) - Trainer: Adrian Student
Schiedsrichter: Hugo Knab - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Bartu Gökcen (18.), 2:0 Justus Marquardt (29.), 3:0 Emanuel Kotoku (37.), 4:0 Maximilian Jansen (43. Foulelfmeter), 4:1 Alexander Birk (50.), 4:2 Niklas Boedts (55. Handelfmeter), 5:2 Vinicio Evora (58.), 5:3 Joel Karim Marenzi (83.)
Gelb-Rot: Vinicio Evora (86./SpVg Frechen 20 II/)



Alemannia Lendersdorf – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 1:5
Alemannia Lendersdorf: Tim Greven, Dennis Walter, Phillip Varona (48. Marco Weinhold), Thomas Betzer (58. Jonathan Spicher), Jonas Varona - Trainer: Christopher Kall
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Sebastian Brandt (72. Oliver Brandt), Dennis Gardawski, Felix Klein (62. Nico Drosner), Naoki Kanagawa, David Strack, Edmond Qorrolli, Jan Lauterbach (62. Steve Elias Akhter Khan), Muharrem Cicek (57. Jeffrey Julian), Maurice Wieting, Stephan Heiler (83. Pascal Langen) - Trainer: Björn Effertz
Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Dennis Walter (20.), 1:1 Maurice Wieting (45.), 1:2 Maurice Wieting (49.), 1:3 Muharrem Cicek (54.), 1:4 Stephan Heiler (58.), 1:5 Maurice Wieting (83.)
Gelb-Rot: Tim Greven (45./Alemannia Lendersdorf/ )

Gestern, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
3
3
Abpfiff


Viktoria Birkesdorf – VfL Sindorf 3:3
Viktoria Birkesdorf: Marvin Zimmer, Niklas Greven, Jonas Schneider, Benjamin Hempel, Tahrek Bako, Ardit Hiseni (67. Oualid Kasmi), Moritz Hoch, Jakob Kutheus, Maurice Heinrichs, Julian Perse (89. Pascal Heinrichs), David Rank - Trainer: Willy Kirschbaum
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Tobias Paal, Mikail Bayindir, Tolgahan Aydin, Marius Kunze, Anil Yavuz, Arne Schmitz, Yigitcan Cinar, Oscar von Lehmann (61. Marvin Marin-Mielke), Patrick Bonsch - Co-Trainer: Sascha Vogt - Co-Trainer: Taylan Can Issi - Trainer: Arif Cinar
Tore: 1:0 Tahrek Bako (9.), 1:1 Anil Yavuz (15.), 2:1 Julian Perse (57.), 2:2 Marvin Marin-Mielke (82.), 3:2 Benjamin Hempel (88.), 3:3 Patrick Bonsch (90.+3)