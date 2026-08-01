Ahrem startet mit 4:1-Sieg in den REWE ISTAS Cup

Der SSV Weilerswist verliert das Eröffnungsspiel des REWE ISTAS Cup beim Gastgeber SSV Rot-Weiß Ahrem deutlich mit 1:4.
Der SSV Rot-Weiß Ahrem ist mit einem souveränen Erfolg in den REWE ISTAS Cup gestartet. Im Eröffnungsspiel setzte sich der Gastgeber am Freitagabend verdient mit 4:1 (1:0) gegen den SSV Weilerswist durch.
Beiden Mannschaften war in der Anfangsphase die Nervosität eines ersten Turnierspiels deutlich anzumerken. Vor allem der SSV Weilerswist, der aufgrund zahlreicher Ausfälle auf mehrere Stammkräfte verzichten musste, benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Dennoch erspielten sich beide Teams in den ersten Minuten gute Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt.
Erst in der 38. Minute fiel der erste Treffer der Partie. Der SSV Rot-Weiß Ahrem nutzte eine seiner Chancen konsequent und ging mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis wurden schließlich auch die Seiten gewechselt.
Direkt nach Wiederanpfiff sorgte der Gastgeber für die Vorentscheidung. Ein Doppelschlag innerhalb von nur drei Minuten stellte die Weichen früh auf Sieg. In der 52. Minute erhöhte Ahrem auf 2:0, ehe nur eine Minute später das 3:0 (55.) folgte. Weilerswist fand in dieser Phase kaum noch Zugriff auf die Partie und musste den spielstarken Gastgeber gewähren lassen.
Spätestens mit dem 4:0 in der 75. Minute war die Begegnung endgültig entschieden. Den Gästen gelang drei Minuten später immerhin noch Ergebniskosmetik: In der 78. Minute erzielte der SSV Weilerswist den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.
Fazit
Der Sieg des SSV Rot-Weiß Ahrem war auch in dieser Höhe verdient. Die Gastgeber präsentierten sich über weite Strecken als die reifere und effektivere Mannschaft und nutzten ihre Chancen konsequent.
Der SSV Weilerswist hingegen fand nur selten zu seinem Spiel. Die zahlreichen personellen Veränderungen, zu denen Cheftrainer Frederik Ziburske aufgrund der angespannten Personalsituation gezwungen war, machten sich insbesondere nach der Pause bemerkbar. Dennoch darf dies nicht als alleinige Erklärung für die insgesamt enttäuschende Vorstellung dienen.
Die deutliche Niederlage liefert dem Trainerteam zugleich wichtige Erkenntnisse. Bis zum nächsten Auftritt gibt es einige Stellschrauben, an denen gearbeitet werden muss, um künftig wieder konkurrenzfähiger aufzutreten.