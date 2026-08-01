Ahrem startet mit 4:1-Sieg in den REWE ISTAS Cup von Bruno Arndt · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser

Der SSV Weilerswist verliert das Eröffnungsspiel des REWE ISTAS Cup beim Gastgeber SSV Rot-Weiß Ahrem deutlich mit 1:4. Der SSV Rot-Weiß Ahrem ist mit einem souveränen Erfolg in den REWE ISTAS Cup gestartet. Im Eröffnungsspiel setzte sich der Gastgeber am Freitagabend verdient mit 4:1 (1:0) gegen den SSV Weilerswist durch.

Beiden Mannschaften war in der Anfangsphase die Nervosität eines ersten Turnierspiels deutlich anzumerken. Vor allem der SSV Weilerswist, der aufgrund zahlreicher Ausfälle auf mehrere Stammkräfte verzichten musste, benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Dennoch erspielten sich beide Teams in den ersten Minuten gute Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt. Erst in der 38. Minute fiel der erste Treffer der Partie. Der SSV Rot-Weiß Ahrem nutzte eine seiner Chancen konsequent und ging mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis wurden schließlich auch die Seiten gewechselt.