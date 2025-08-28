Ahrem-Coach Frohn: "Geld schießt leider auch in der Bezirksliga Tore"

Nach einer Zittersaison will Trainer Thomas Frohn mit Rot-Weiß Ahrem diesmal früher Ruhe haben. Für den 38-Jährigen zählt vor allem die Entwicklung seiner Mannschaft – und der Klassenerhalt.

Der SSV Rot-Weiß Ahrem geht mit Trainer Thomas Frohn in die vierte gemeinsame Saison in der Bezirksliga 3. Nach einer turbulenten Vorsaison, die mit 34 Punkten auf Rang zwölf und nur drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze endete, blickt der Coach dennoch optimistisch nach vorn. "Die letzte Saison insgesamt war eine positive Entwicklung der einzelnen Spieler sowie als Mannschaft, sodass wir frühzeitig Punkte sammeln konnten. In der Rückrunde hatten wir großes Verletzungspech und haben uns zu früh zu sicher gefühlt. Letztendlich haben wir verdient die Klasse gehalten und waren nur vier Punkte von Platz sieben entfernt“, fasst Frohn zusammen.

Auch die Vorbereitung macht dem 38-Jährigen Hoffnung. „Wir hatten die beste Vorbereitung der letzten fünf Jahre. Seit der Flut 2021 mussten wir im Sommer auf benachbarte Plätze ausweichen und konnten nie ein Heimgefühl entwickeln. In diesem Jahr gab es erstmals wieder eine Sportwoche, unter anderem mit dem Einlagespiel gegen den Mittelrheinligisten Bergisch Gladbach als Highlight“, erklärt Frohn. Auch sportlich lief es rund: „Wir konnten den Conrad-Cup in Lechenich gegen Ligakonkurrenten gewinnen und sind als Mannschaft einen großen Schritt nach vorne gekommen – trotz vielen urlaubsbedingten Abwesenheiten.“

Die Sommertransfers haben nach Angaben des Trainers sofort eingeschlagen. „Unsere Neuzugänge passen perfekt in die Mannschaft. Jeder Einzelne bringt uns weiter und wird eine wichtige Rolle in der Saison einnehmen. Die Erwartungen wurden bisher erfüllt. Die Integration ist wie jedes Jahr einfach gewesen. Bei uns fühlt man sich schnell wohl.“

Klassenerhalt als oberstes Ziel

In der neuen Saison erwartet Frohn eine noch engere Konkurrenz. „Zur neuen Saison haben einige Vereine ordentlich investiert, weswegen die Liga noch stärker geworden ist. Dementsprechend benötigen wir eine konstante Weiterentwicklung jedes Einzelnen, gesunde Spieler und eine entsprechende Kaderbreite.“ Das Ziel bleibt der Verbleib in der Liga: „Wir spielen mittlerweile im siebten Jahr in Folge in der Bezirksliga und haben den Anspruch, dass daraus ein achtes Jahr wird. Als Dorfverein ohne Geldkoffer setzen wir auf junge Talente aus der Umgebung. Erfolg ist für uns daher der Klassenerhalt, jedoch mit der bestmöglichen Platzierung. Viel wichtiger ist aber, dass alle den Weg mitgehen, sich entwickeln und Spaß daran haben, für Rot-Weiß Ahrem Fußball zu spielen.“

Favoriten sind klar

Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten zögert Frohn nicht lange: „Elsdorf ist letztes Jahr nur um ein Tor gescheitert und hat sich nochmal super verstärkt. Auch der TSV Düren hat sich in den oberen Regalen bedient und Spieler geholt, die viel zu gut für die Bezirksliga sind. Auch wenn das auf weitere Mannschaften zutrifft, sehe ich die beiden als Favoriten. Geld schießt leider auch in der Bezirksliga Tore.“

Den ersten Härtetest gibt es gleich am Sonntag, wenn man zum Liga-Auftakt den Vorjahres-Dritten Hilal-Maroc Bergheim empfängt.