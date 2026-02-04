Ahrem blickt voller Zuversicht nach vorne

In den darauffolgenden fünf Wochen übernahmen Frank Joswig, Daniel Erpenbach, Martin Zimmermann und Daniel Tappert gemeinsam mit Torwarttrainer Sebastian Borgwaldt die Verantwortung für die erste Mannschaft. In dieser Phase präsentierte sich das Team stabil, holte den Derbysieg in Lechenich und sammelte wichtige Punkte, sodass man mit einem positiven Gefühl in die Winterpause ging. Gleichzeitig konnte die Vereinsführung die Trainersuche ohne Zeitdruck und mit der nötigen Ruhe vorantreiben.

Der SSV Rot-Weiss Ahrem hat in den vergangenen Monaten wichtige personelle Weichen für die sportliche Zukunft des Vereins gestellt. Nach der Trennung vom bisherigen Trainerteam Thomas Frohn und Andreas Papenfuß im November 2025, reagierte der Verein besonnen und setzte zunächst auf eine interne Interimslösung.

Diese Zeit wurde intensiv genutzt – mit einem für den Verein äußerst erfreulichen Ergebnis. Zur Rückrunde übernimmt Markus Hilmer das Traineramt der ersten Mannschaft. Unterstützt wird er von Co-Trainer Tobias Baer sowie Torwarttrainer Sebastian Borgwaldt, der seine Arbeit fortsetzt. Ergänzt wird das Trainerteam durch eine strukturelle Neuerung: Martin Zimmermann übernimmt künftig die Rolle des Teammanagers der ersten Mannschaft und löst damit Kilian Zimmermann ab.

Der 1. Vorsitzende Thomas Kreisch zeigt sich hochzufrieden mit den getroffenen Entscheidungen: „Wir sind sehr froh und auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir alle Schlüsselpositionen im sportlichen Bereich mit unseren absoluten Wunschlösungen besetzen konnten und die jeweiligen Personen davon überzeugen konnten, den Weg ab sofort gemeinsam mit uns zu gehen.“

Auch im weiteren Seniorenbereich hat sich der SSV Rot-Weiss Ahrem neu aufgestellt. Für die zweite Mannschaft konnte mit Simon Schwärzel ebenfalls ein Teammanager gewonnen werden. Den Abschluss der sportlichen Neuausrichtung bildet die Installation eines neuen sportlichen Leiters für den gesamten Seniorenbereich: Mit Andreas Moll übernimmt ein echtes Ahremer Urgestein diese Schlüsselposition von Sebastian Weber, der aus privaten Gründen sein Amt niederlegt.



Neben der Neuausrichtung im Seniorenbereich hebt der Vorstand besonders die Entwicklung der Jugendabteilung hervor. Stolz berichtet Andreas Krebs, 2. Vorsitzender:

„Wir sind wahnsinnig stolz auf das, was in den letzten Jahren im Jugendbereich von unseren Jugendleitern, Trainern und Eltern geleistet wurde und wird. Die Anzahl unserer aktiven Jugendspielerinnen und -spieler ist von rund 80 auf nahezu 250 angewachsen, gleichzeitig konnten wir die Zahl der Trainer von zehn auf knapp 25 erhöhen. Das zeigt, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Genau dort muss auch weiterhin ein klarer Fokus liegen, um den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen und möglichst vielen Kindern den Weg aus der Jugend in unseren Seniorenbereich zu ermöglichen. Vor allem aber wollen wir Ihnen eine sportliche Heimat bieten, in der sie sich auch persönlich weiterentwickeln können“

Dabei stehen dem Verein in den kommenden Jahren große Herausforderungen bevor. Kurzfristig gilt es, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für den Neubau des Vereinsheims und der Neugestaltung der Platzanlage.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Neuausrichtung ist die starke Identifikation der handelnden Personen mit dem Verein. Bis auf Co-Trainer Tobias Baer verfügen alle neu eingesetzten Verantwortlichen im sportlichen Bereich über eine ausgeprägte Ahremer Vergangenheit – viele von ihnen spielen oder engagieren sich bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten beim SSV Rot-Weiss Ahrem. Cheftrainer Markus Hilmer war zudem bereits in einer früheren Amtszeit in Ahrem tätig.

Der Verein erhofft sich durch diese personelle Zusammensetzung, dass sogenannte Ahremer Tugenden wieder stärker gelebt werden und der Club zu der Geschlossenheit zurückfindet, die ihn über viele Jahre ausgezeichnet hat. Diese war insbesondere nach dem Hochwasser 2021 ins Wanken geraten, als Mannschaften über einen längeren Zeitraum hinweg auf verschiedene Trainings- und Spielstätten ausweichen mussten und der vereinsinterne Austausch deutlich eingeschränkt war.

Mit der Perspektive einer modernen Platzanlage, dem bald beginnenden Bau des Vereinsheims und einer klaren sportlichen Struktur blickt der SSV Rot-Weiss Ahrem nun jedoch wieder optimistisch nach vorne. Ziel ist es, die positive Entwicklung im Jugendbereich fortzusetzen, den Seniorenmannschaften langfristige Stabilität zu geben und den Verein insgesamt nachhaltig, zielgerichtet und auf gesunden Füßen weiterzuentwickeln.