Ahrbergen will Tabellenführung behaupten – Concordia in Lauerstellung

Die Kreisliga Hildesheim geht am Sonntag in den 9. Spieltag. Tabellenführer RW Ahrbergen reist zum SV Teutonia Sorsum, während Concordia Hildesheim daheim auf den VfL Nordstemmen trifft. Alfeld II ist beim VfV Borussia Hildesheim II gefordert und Drispenstedt muss zum SSV Elze. Außerdem spielt Lühnde gegen Algermissen, Sarstedt empfängt den PSV GW Hildesheim, Achtum misst sich mit Föhrste und Machtsum trifft auf Deinsen.

Concordia belegt aktuell Rang zwei mit 16 Punkten und 25:13 Toren. In der Offensive glänzen Roberto Cid-Valdes und Mahdy Kawar mit jeweils 8 Treffern. Gegner Nordstemmen hat bislang 9 Punkte (14:15 Tore) geholt und bewegt sich im unteren Mittelfeld.

Lühnde steht mit 6 Punkten und 11:18 Toren auf Rang 13. Die Gäste aus Algermissen haben 14 Punkte gesammelt, liegen im oberen Mittelfeld und weisen mit 17:15 Toren eine ausgeglichene Bilanz auf.

Borussia II bleibt mit 6 Punkten und 10:22 Toren am Tabellenende. Der Aufsteiger SV Alfeld II ist bislang ungeschlagen und rangiert mit 16 Punkten und 18:8 Toren auf Rang drei. Die Defensive der Gäste zählt mit nur 8 Gegentreffern zu den stärksten der Liga.

Sarstedt ist mit 14 Punkten auf Rang fünf und mit 30:16 Toren die torhungrigste Mannschaft der Liga. Stürmer Adris Jankir führt die Torjägerliste mit 10 Treffern an, Peman Gangir folgt mit 7. Der PSV GW Hildesheim hat 10 Punkte und ein Torverhältnis von 15:17.

___ RSV Achtum – TSV Föhrste (So., 15:00 Uhr) Achtum steht mit 9 Punkten und 9:14 Toren auf Platz zwölf. Der TSV Föhrste ist Tabellenletzter mit 4 Punkten und 14:24 Toren. Für beide geht es um den Anschluss ans untere Mittelfeld.

___ Spvgg. Hüdd.-Machtsum – TSV Deinsen (So., 15:00 Uhr) Machtsum hat 13 Punkte und 12:8 Tore auf dem Konto und befindet sich in der erweiterten Spitzengruppe. Der TSV Deinsen steht bei 7 Punkten (12:18 Tore) und kämpft gegen das Abrutschen in den Tabellenkeller.

___ SV Teutonia Sorsum – SV RW Ahrbergen (So., 15:00 Uhr) Sorsum rangiert mit 9 Punkten und 12:17 Toren auf Platz elf. Tabellenführer RW Ahrbergen führt die Liga mit 18 Punkten an und hat mit 15:5 Toren die mit Abstand beste Defensive.