Allgemeines
Ahrbergen will Tabellenführung behaupten – Concordia in Lauerstellung

Am 9. Spieltag treffen die Topteams auf Gegner aus dem Mittelfeld – im Keller geht es um wichtige Punkte für Lühnde, Föhrste und Elze

Die Kreisliga Hildesheim geht am Sonntag in den 9. Spieltag. Tabellenführer RW Ahrbergen reist zum SV Teutonia Sorsum, während Concordia Hildesheim daheim auf den VfL Nordstemmen trifft. Alfeld II ist beim VfV Borussia Hildesheim II gefordert und Drispenstedt muss zum SSV Elze. Außerdem spielt Lühnde gegen Algermissen, Sarstedt empfängt den PSV GW Hildesheim, Achtum misst sich mit Föhrste und Machtsum trifft auf Deinsen.

VfV Borussia 06 Hildesheim II – SV Alfeld II (So., 12:00 Uhr)

Borussia II bleibt mit 6 Punkten und 10:22 Toren am Tabellenende. Der Aufsteiger SV Alfeld II ist bislang ungeschlagen und rangiert mit 16 Punkten und 18:8 Toren auf Rang drei. Die Defensive der Gäste zählt mit nur 8 Gegentreffern zu den stärksten der Liga.

So., 05.10.2025, 12:00 Uhr
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh. II
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld II
12:00

___

TuS Lühnde – FSV Algermissen (So., 15:00 Uhr)

Lühnde steht mit 6 Punkten und 11:18 Toren auf Rang 13. Die Gäste aus Algermissen haben 14 Punkte gesammelt, liegen im oberen Mittelfeld und weisen mit 17:15 Toren eine ausgeglichene Bilanz auf.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Lühnde
TuS LühndeTuS Lühnde
FSV Algermissen
FSV AlgermissenFSV Algermissen
15:00

___

FC Concordia Hildesheim – VfL Nordstemmen (So., 15:00 Uhr)

Concordia belegt aktuell Rang zwei mit 16 Punkten und 25:13 Toren. In der Offensive glänzen Roberto Cid-Valdes und Mahdy Kawar mit jeweils 8 Treffern. Gegner Nordstemmen hat bislang 9 Punkte (14:15 Tore) geholt und bewegt sich im unteren Mittelfeld.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Concordia Hildesheim 1910
FC Concordia Hildesheim 1910FC Conc. Hil
VfL Nordstemmen
VfL NordstemmenNordstemmen
15:00

___

1. FC Sarstedt – PSV GW Hildesheim (So., 15:00 Uhr)

Sarstedt ist mit 14 Punkten auf Rang fünf und mit 30:16 Toren die torhungrigste Mannschaft der Liga. Stürmer Adris Jankir führt die Torjägerliste mit 10 Treffern an, Peman Gangir folgt mit 7. Der PSV GW Hildesheim hat 10 Punkte und ein Torverhältnis von 15:17.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
PSV GW Hildesheim
PSV GW HildesheimPSV Hildesh.
15:00

___

RSV Achtum – TSV Föhrste (So., 15:00 Uhr)

Achtum steht mit 9 Punkten und 9:14 Toren auf Platz zwölf. Der TSV Föhrste ist Tabellenletzter mit 4 Punkten und 14:24 Toren. Für beide geht es um den Anschluss ans untere Mittelfeld.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
RSV Achtum
RSV AchtumRSV Achtum
TSV Föhrste
TSV FöhrsteTSV Föhrste
15:00

___

Spvgg. Hüdd.-Machtsum – TSV Deinsen (So., 15:00 Uhr)

Machtsum hat 13 Punkte und 12:8 Tore auf dem Konto und befindet sich in der erweiterten Spitzengruppe. Der TSV Deinsen steht bei 7 Punkten (12:18 Tore) und kämpft gegen das Abrutschen in den Tabellenkeller.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Hüddessum-Machtsum
Spvgg Hüddessum-MachtsumHüdd.-Machts
TSV Deinsen
TSV Deinsen TSV Deinsen
15:00

___

SV Teutonia Sorsum – SV RW Ahrbergen (So., 15:00 Uhr)

Sorsum rangiert mit 9 Punkten und 12:17 Toren auf Platz elf. Tabellenführer RW Ahrbergen führt die Liga mit 18 Punkten an und hat mit 15:5 Toren die mit Abstand beste Defensive.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Teutonia Sorsum
SV Teutonia SorsumSV Sorsum
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911Ahrbergen
15:00

___

SSV Elze – SC Drispenstedt (So., 15:30 Uhr)

Elze steckt mit 5 Punkten und 12:25 Toren auf dem vorletzten Tabellenplatz. Drispenstedt liegt mit 16 Punkten (22:13 Tore) in der Spitzengruppe und hat mit Mahdy Kawar (8 Tore) einen der treffsichersten Angreifer der Liga in seinen Reihen.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
15:30

