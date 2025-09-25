Ahrbergen will Spitze festigen – Sarstedt und Algermissen gefordert

Der 8. Spieltag verspricht Spannung im oberen wie im unteren Tabellenfeld. Spitzenreiter RW Ahrbergen empfängt Schlusslicht TuS Lühnde, während der 1. FC Sarstedt nach dem Kantersieg gegen Borussia II bei Alfeld II antreten muss. Concordia Hildesheim steht nach der herben 1:5-Heimpleite gegen Ahrbergen beim FSV Algermissen in der Pflicht. Drispenstedt, das zuletzt gegen Algermissen unterlag, reist zum VfL Nordstemmen. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Spiele auf dem Programm: Föhrste misst sich mit Hüdd.-Machtsum, Borussia II empfängt Elze, PSV GW Hildesheim trifft auf Achtum und Deinsen spielt gegen Sorsum.
Borussia II ist weiterhin Tabellenletzter und konnte in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren. Am vergangenen Wochenende gab es beim 1:5 in Sarstedt die nächste klare Niederlage. Auch das Torverhältnis von 6:20 spricht Bände. Gegner Elze (5 Punkte) unterlag zuletzt Nordstemmen mit 1:2, zeigte sich jedoch über weite Strecken verbessert. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Föhrste kassierte zuletzt ein 1:3 in Sorsum und bleibt mit nur vier Punkten im Tabellenkeller. Die Defensive ist mit 20 Gegentoren die zweitschwächste der Liga. Hüdd.-Machtsum dagegen hat sich stabilisiert und feierte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen den PSV GW Hildesheim. Mit zehn Punkten rangiert die Mannschaft im sicheren Mittelfeld, will aber nachlegen, um sich weiter nach oben zu orientieren.
Der PSV verlor in Machtsum 0:2 und steckt mit sieben Punkten im unteren Drittel fest. Die Offensive ist mit nur neun Treffern bislang zu harmlos. Achtum kommt ebenfalls nicht so recht in Tritt: Nach dem 0:1 gegen Alfeld II steht das Team bei neun Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8:8. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Dreier, um den Abstand nach unten zu vergrößern.
Alfeld II verlor am letzten Spieltag knapp mit 0:1 in Achtum, hat aber mit 14:6 Toren die drittbeste Defensive der Liga. Sarstedt hingegen ist nach dem furiosen 5:1 gegen Borussia II in Topform. Torjäger Adris Jankir führt die Liga mit zehn Treffern an, dazu kommt Peman Gangir mit sechs Toren. Mit 28 erzielten Treffern stellt Sarstedt die klar beste Offensive. Ein echtes Highlight-Spiel.
Nordstemmen holte beim 2:1 in Elze wichtige Punkte und hat nun neun Zähler auf dem Konto. Drispenstedt dagegen verlor überraschend mit 0:1 gegen Algermissen und fiel dadurch auf Rang sechs zurück. Mit 19:12 Toren ist die Tordifferenz noch positiv, doch die zuletzt fehlende Durchschlagskraft bereitet Sorgen. Mahdy Kawar steht bei acht Treffern, blieb jedoch am vergangenen Wochenende ohne Tor.
Nach dem 1:0 in Drispenstedt kletterte der FSV auf Rang drei und hat bereits 14 Punkte gesammelt. Gentrit Hakiqi ist mit fünf Treffern der auffälligste Akteur. Concordia kassierte beim 1:5 gegen Ahrbergen eine bittere Niederlage und fiel aus den Spitzenplätzen zurück. Mit Roberto Cid-Valdes (8 Tore) und Marlon Laubinger (6 Tore) verfügt man zwar über enorme Offensivpower, muss aber wieder Stabilität finden.
Ahrbergen hat sich mit dem 5:1-Sieg in Concordia an die Tabellenspitze gesetzt. Mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 13:5 stellt das Team die stabilste Defensive der Liga. Lühnde konnte zwar am letzten Spieltag 3:1 gegen Deinsen gewinnen, bleibt aber mit sechs Punkten auf Rang 13. Gegen den Tabellenführer dürfte es schwer werden.
Deinsen musste nach dem 1:3 in Lühnde einen Rückschlag hinnehmen und steht mit sieben Punkten im unteren Drittel. Auch die Tordifferenz von 8:17 zeigt die Probleme in der Defensive. Sorsum hingegen überzeugte beim 3:1 gegen Föhrste und hat nun neun Zähler auf dem Konto. Mit einem weiteren Sieg könnte sich Teutonia ins Mittelfeld absetzen.