Ahrbergen will Spitze festigen – Sarstedt und Algermissen gefordert

Der 8. Spieltag verspricht Spannung im oberen wie im unteren Tabellenfeld. Spitzenreiter RW Ahrbergen empfängt Schlusslicht TuS Lühnde, während der 1. FC Sarstedt nach dem Kantersieg gegen Borussia II bei Alfeld II antreten muss. Concordia Hildesheim steht nach der herben 1:5-Heimpleite gegen Ahrbergen beim FSV Algermissen in der Pflicht. Drispenstedt, das zuletzt gegen Algermissen unterlag, reist zum VfL Nordstemmen. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Spiele auf dem Programm: Föhrste misst sich mit Hüdd.-Machtsum, Borussia II empfängt Elze, PSV GW Hildesheim trifft auf Achtum und Deinsen spielt gegen Sorsum.

VfV Borussia 06 Hildesheim II – SSV Elze (So., 12:00 Uhr) Borussia II ist weiterhin Tabellenletzter und konnte in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren. Am vergangenen Wochenende gab es beim 1:5 in Sarstedt die nächste klare Niederlage. Auch das Torverhältnis von 6:20 spricht Bände. Gegner Elze (5 Punkte) unterlag zuletzt Nordstemmen mit 1:2, zeigte sich jedoch über weite Strecken verbessert. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

_ TSV Föhrste – Spvgg. Hüdd.-Machtsum (So., 15:00 Uhr) Föhrste kassierte zuletzt ein 1:3 in Sorsum und bleibt mit nur vier Punkten im Tabellenkeller. Die Defensive ist mit 20 Gegentoren die zweitschwächste der Liga. Hüdd.-Machtsum dagegen hat sich stabilisiert und feierte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen den PSV GW Hildesheim. Mit zehn Punkten rangiert die Mannschaft im sicheren Mittelfeld, will aber nachlegen, um sich weiter nach oben zu orientieren.

___ PSV GW Hildesheim – RSV Achtum (So., 15:00 Uhr) Der PSV verlor in Machtsum 0:2 und steckt mit sieben Punkten im unteren Drittel fest. Die Offensive ist mit nur neun Treffern bislang zu harmlos. Achtum kommt ebenfalls nicht so recht in Tritt: Nach dem 0:1 gegen Alfeld II steht das Team bei neun Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8:8. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Dreier, um den Abstand nach unten zu vergrößern.