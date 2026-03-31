Ahrbergen setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen

– Foto: Tim S.

Im Spitzenspiel am Fürstenhall hat SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911 ein klares Zeichen gesetzt. Gegen FC Concordia Hildesheim 1910 gewann die Mannschaft von Trainer Jonas Morison mit 4:0 und untermauerte mit einer konzentrierten Vorstellung ihre Ambitionen. Dabei begann die Partie durchaus mit einem Warnsignal für die Gastgeber.

Schon nach fünf Minuten hatte Concordia die große Chance zur Führung, doch Hassan Atas traf per Freistoß nur die Latte. Es blieb die beste frühe Szene der Gäste – und sie wirkte im Nachhinein wie der Startschuss für eine starke Reaktion der Hausherren. Nils Krüger nutzte in der 10. Minute einen langen Ball von Aaron Ludewig, setzte sich mit Tempo hinter die Kette ab und schob sehenswert mit dem Außenrist zum 1:0 ein. Nur vier Minuten später legte Hennrik Preiß nach: Nach einer gelungenen Kombination mit Dustin Hubrich erhöhte er auf 2:0.

Ahrbergen hatte damit früh die Kontrolle über das Ergebnis, auch wenn Concordia in der Folge etwas besser in die Partie fand. Wirklich zwingend wurden die Gäste jedoch nur selten. Eine gefährliche Aktion im Strafraum entschärfte Felix Kittke mit einer starken Parade. Statt eines möglichen Anschlusstreffers fiel kurz vor der Pause das 3:0: Nach einer Ecke von Marc Heppner köpfte Krüger am zweiten Pfosten ein und sorgte für eine bereits vorentscheidende Führung.