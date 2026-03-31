Ahrbergen setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen

Im Spitzenspiel am Fürstenhall hat SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911 ein klares Zeichen gesetzt. Gegen FC Concordia Hildesheim 1910 gewann die Mannschaft von Trainer Jonas Morison mit 4:0 und untermauerte mit einer konzentrierten Vorstellung ihre Ambitionen. Dabei begann die Partie durchaus mit einem Warnsignal für die Gastgeber.
Schon nach fünf Minuten hatte Concordia die große Chance zur Führung, doch Hassan Atas traf per Freistoß nur die Latte. Es blieb die beste frühe Szene der Gäste – und sie wirkte im Nachhinein wie der Startschuss für eine starke Reaktion der Hausherren. Nils Krüger nutzte in der 10. Minute einen langen Ball von Aaron Ludewig, setzte sich mit Tempo hinter die Kette ab und schob sehenswert mit dem Außenrist zum 1:0 ein. Nur vier Minuten später legte Hennrik Preiß nach: Nach einer gelungenen Kombination mit Dustin Hubrich erhöhte er auf 2:0.
Ahrbergen hatte damit früh die Kontrolle über das Ergebnis, auch wenn Concordia in der Folge etwas besser in die Partie fand. Wirklich zwingend wurden die Gäste jedoch nur selten. Eine gefährliche Aktion im Strafraum entschärfte Felix Kittke mit einer starken Parade. Statt eines möglichen Anschlusstreffers fiel kurz vor der Pause das 3:0: Nach einer Ecke von Marc Heppner köpfte Krüger am zweiten Pfosten ein und sorgte für eine bereits vorentscheidende Führung.
Nach dem Seitenwechsel versuchte FC Concordia Hildesheim 1910, mehr Druck aufzubauen, biss sich aber immer wieder an der kompakten Ahrberger Defensive die Zähne aus. Der zweite Durchgang war deutlich ausgeglichener, aber echte Großchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Möglichkeit der Gastgeber hatte noch einmal Preiß, der eine Eins-gegen-eins-Situation ungenutzt ließ.
Den Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Aaron Christoph Binder in der 80. Minute. Nach starker Ablage von Preiß zog er aus 16 Metern ab und traf stramm ins rechte Eck zum 4:0. Es war der passende Abschluss eines Nachmittags, an dem Ahrbergen im Spitzenspiel nicht nur effizient, sondern auch defensiv äußerst diszipliniert agierte.
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911 – FC Concordia Hildesheim 1910 4:0
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911: Felix Kittke, Nils Krüger (74. Aaron Christoph Binder), Simon Lampe, Erik Fuhrmann, Hennrik Preiß (84. Luca-Andre Böker), Dustin Hubrich, Marc Heppner (64. Stephan Hennen), Aaron Ludewig, Levi Sklarek (61. Lukas Abtmeyer), Nicholas Haberstroh, Tim Lukaschack - Trainer: Jonas Morison
FC Concordia Hildesheim 1910: Ilo Xhane, Max-Carlo Lange, Danino Laubinger, Michael Diesenberg, Hamza Siala, Thomas Haufler (46. Amado Möhle), Hassan Atas, Julian Gert (79. Santino Yilmaz), Alpay Badir, Nils-Kelvin Franke, Timugin Bozkurt (24. Leon Scharnhorst) - Trainer: Siegmund Laubinger
Schiedsrichter: Frank Paulmaier
Tore: 1:0 Nils Krüger (10.), 2:0 Hennrik Preiß (14.), 3:0 Nils Krüger (42.), 4:0 Aaron Christoph Binder (80.)