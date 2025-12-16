Aholming: Huber und Mühlbauer verlängern - Zwei Winterzugänge

Der TSV Aholming hat sportlich das wohl erfolgreichste Jahr seiner 59-jährigen Vereinsgeschichte abgeliefert. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse sorgt der Neuling auch dort für Furore und geht als Tabellenführer in die Winterpause und darf somit vom erstmaligen Sprung in die Kreisliga träumen. Daher kommt es wenig überraschend, dass der Verein bemüht war, die erfolgreichen Übungsleiter über das Saisonende hinaus zu binden. Ex-Bayernligakicker Markus Huber und Fabian Mühlbauer haben dem Klub aus dem Landkreis Deggendorf ihr Ja-Wort gegeben. Alexander Wasmeier hingegen wird seinen Übungsleiter-Posten abgeben, seinen Heimatverein jedoch weiterhin als Aktiver zur Verfügung stehen.

"Wir sind mit der Arbeit unserer Trainer äußerst zufrieden. Sportlich und menschlich passt das zu 100 Prozent. Leider hört Alexander aus eigenem Wunsch auf. Dass er uns als Spieler erhalten bleibt, freut uns enorm. Über die Zusagen von Markus und Fabian sind wir sehr glücklich. Beide genießen unser vollstes Vertrauen und wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Konstellation weiter mehr als gut unterwegs sein werden", sagt Aholmings Sport-Vorstand Achim Löffler.





Zudem kann der TSV zwei Winter-Neuzugänge bekanntgeben. Mit Simon Stockner wechselt ein erfahrener Defensivspieler vom TSV Natternberg zu "Oiming", der immerhin schon 60 Kreisliga-Einsätze auf dem Buckel hat. Den Leader der Kreisklasse Deggendorf wird auch Manuel Amann verstärken. Das Urgestein des FC Zeholfing nimmt nochmal eine neue Herausforderung in Angriff. Bei seinem Heimatverein war der 32-Jährige zwischen 2021 und 2024 sogar Spielercoach, legte 2025 dann aber eine fußballerische Auszeit ein. "Unsere beiden Neuen bringen jede Menge Erfahrung mit und werden den Konkurrenzkampf im Team beleben", ist Achim Löffler überzeugt. Trotz der tollen Ausgangsposition gibt es von Vereinsseite keinerlei Druck. "Selbstverständlich wollen wir den Platz an der Sonne nach Möglichkeit verteidigen und den Aufstieg würden wir gerne mitnehmen. Wenn es nicht klappt, geht aber die Welt auch nicht unter. Unser ursprüngliches Ziel Klassenerhalt haben wir längst geschafft", verrät Löffler.