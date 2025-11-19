Aholming darf vom Durchmarsch in die Kreisliga träumen

Acht Jahre am Stück musste der TSV Aholming in der A-Klasse verbringen, ehe es in der vergangenen Spielzeit mit dem Meistertitel in der A-Klasse Osterhofen und der damit verbundenen Rückkehr in die Kreisklasse klappte. Dort schlagen sich Birnkammer, Müller, Gmeinwieser und Kameraden bislang mehr als prächtig und dürfen als Spitzenreiter überwintern. Der Primus musste sich erst zweimal geschlagen geben, hat die meisten Treffer aller Teams (51) erzielt und stellt gemeinsam mit dem Rangzweiten SG Thurmansbang / Saldenburg auch die beste Hintermannschaft.
"Wir wollten eine sorgenfreie Saison spielen und nichts mit der hinteren Tabellenregion zu tun bekommen. Dass es so gut läuft, war überhaupt nicht zu erwarten", sagt Markus Huber, der gemeinsam mit Fabian Mühlbauer und Alexander Wasmeier ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Trio bildet. Was sind die Gründe für den "Oiminga" Höhenflug? "Wir haben eine eingespielte Mannschaft, die fußballerisch richtig gut unterwegs ist und auch unsere Altersstruktur ist super. Wir haben eine gute Mischung aus ein paar erfahrenen Cracks, Spieler im besten Fußballeralter und talentierten Youngsters. Unser großes Plus ist, dass wir nur schwer auszurechnen sind, da wir viele Spieler im Team haben, die Tore machen können. Zudem sind wir im bisherigen Saisonverlauf auch vom Verletzungspech verschont geblieben", verrät der frühere Bayernliga-Kicker Huber, der fit wie schon seit vielen Jahren nicht mehr ist und im Mittelfeld als Taktgeber eine entscheidende Rolle spielt.