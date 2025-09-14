Ahmeti bringt den FC Stätzling auf Kurs

Der FC Stätzling setzt sich im Mittelfeld der Landesliga Südwest fest. Gegen das Kellerkind FC Ehekirchen blieb der Neuling geduldig und gewann mit 2:0. Dagegen hat der Mitaufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell derzeit einen Durchhänger, im Derby gegen den VfB Durach setzte es eine 1:4-Niederlage.
Die erste Halbzeit war noch zäh, doch das störte beim FC Stätzling hinterher niemand. Schließlich verbuchte der Aufsteiger mit dem 2:0 gegen den FC Ehekirchen den erhofften Dreier. FCE-Coach Maximilian Käser hatte schon eine Vorahnung, als die Partie in die entscheidende Phase ging. „Wir haben in dieser Phase nicht mehr zu konsequent gegen den Ball gearbeitet“, ärgerte er sich speziell deshalb, „da wir genau diese Situationen nochmals in der Pause angesprochen haben“. Ein langer Ball von Stätzlings Keeper Fabian Rosner hatte in der Entstehung des Tores die bis dahin konzentriert auftretende Ehekirchener Mittelfeldachse durcheinandergewirbelt. Endrit Ahmeti nahm den Ball auf und versenkte ihn gefühlvoll zum 1:0 im Netz.
Ehekirchen gab sich nach dem 0:1 keinesfalls geschlagen. Es brannte mehrmals im Stätzlinger Strafraum. So scheiterte Christoph Hollinger aus kurzer Distanz am reaktionsschnellen Fabian Rosner zwischen den FCS-Pfosten. Im Gegenzug jubelten dann nochmals die Stätzlinger. Sert war im Strafraum nach einem Schubser von Peter Füger zu Fall gekommen – den fälligen Strafstoß verwandelte er in der Nachspielzeit gleich selbst zum 2:0-Endstand. (rr) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Endrit Ahmeti (67.), 2:0 Mert Sert (90.+4/Foulelfmeter)
Die 600 Fans bildeten die Rekordkulisse für ein Landesliga-Heimspiel der SG Niedersonthofen/Martinszell, feiern durfte letztlich aber nur der Anhang des VfB Durach. Im Oberallgäu-Derby gab es einen 4:1-Erfolg des VfB.
Die Niso-Boys setzten zunächst auf eine stabile Defensive und ließen Durach wenig Raum. Bis Manuel Methfessel eine Lücke im Beton fand und per Kopf zum 0:1 traf. Wenig später führte dann ein Foul von VfB-Schlussmann Julian Methfessel an Christian Kreuzer zu einem Elfmeter, den Tim Kern zum 1:1-Pausenstand verwandelte.
Kurz nach Wiederbeginn pfiff Referee Paul Birkmeir erneut, nachdem Nikolas Leibbrandt im SG-Strafraum gefoult worden war. Niklas Eggensperger ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte Durach erneut in Führung. Danach war der VfB nicht mehr zu stoppen, Eggensperger und Tobias Seger schraubten das Ergebnis auf 4:1.
Schiedsrichter: Paul Birkmeir (Rohrenfels) - Zuschauer: 600
Tore: 0:1 Manuel Methfessel (20.), 1:1 Tim Kern (27./Foulelfmeter), 1:2 Niklas Eggensperger (54./Foulelfmeter), 1:3 Niklas Eggensperger (59.), 1:4 Tobias Seger (80.)
Der TSV Hollenbach hat beim FC Kempten durch ein spätes Gegentor den zweiten Sieg in Folge verpasst. 1:1 hieß es am Ende. „Wir haben aber gut und tief verteidigt und wenig zugelassen“, lobt TSV-Trainer Christoph Burkhard seine Elf. Entsprechend tat sich vor den Toren zunächst wenig. Das änderte sich im zweiten Abschnitt etwas. Zunächst parierte Kemptens Buron Aurnhammer gegen Michael Schäfer (60.). Dann hielt TSV-Zerberus Florian Hartmann einen Kopfball von Ivan Buric (63.). Quasi im Gegenzug bediente Martin Uhlemair mit seinem Zuspiel Cyrill Siedlaczek. Der Rechtsverteidiger vollendete flach ins lange Toreck.
Der FCK steckten nicht auf, spieltn nach vorne und belohnte sich in der Schlussphase: Kenta Watari fasste sich nach einem abgewehrten Ball aus 20 Metern ein Herz und glich mit einem satten Schuss zum 1:1. Kempten wollte mehr, kam aber zu keinem weiteren Treffer mehr. (dali/hbö) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Cyrill Siedlaczek (64.), 1:1 Kenta Watari (87.)
Der 1. FC Sonthofen kann doch noch gewinnen. Nach sechs sieglosen Anläufen besiegten die Oberallgäuer den TSV Aindling durch den frühen Treffer von Musa Youssef mit 1:0. Es war ein hart erkämpfter Arbeitssieg, den FCS-Keeper Marco Zettler in der zweiten Hälfte mit einigen Glanzparaden festhielt.
Ohne großes Taktieren ging es gleich zur Sache. Andreas Hindelang hätte die Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung bringen können. Aindling antwortete durch Laurin Völlmerk, der eine Hereingabe knapp verpasste. Dann kam der Auftritt von Musa Youssef. Als er an der Mittellinie den Ball von Hindelang bekam, ließ er sich nicht mehr aufhalten und traf zur Sonthofer Führung.
Nach dem Seitenwechsel legte der TSV einen Gang zu. Mit zunehmender Spieldauer wurde ihr Druck immer größer. Die Sonthofer schafften kaum noch Entlastung, aber sie fighteten und Keeper Zettler lief zu Höchstform auf. „Das war extrem wichtig, mal wieder drei Punkte eingefahren zu haben“, sagte ein erleichtert wirkender FCS-Trainer Oleg Weber. (dl)
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 216
Tor: 1:0 Musa Youssef (9.)
Es war wie immer, wenn der TSV Rain beim FV Illertissen auftaucht. Außer Spesen nicht gewesen, auch diesmal sicherten sich die Gastgeber die Punkte und siegten verdient mit 3:2. Rain begann allerdings aggressiv, hatte die erste gute Möglichkeit und Illertissens Lukas Wentzel musste auf der eigenen Torlinie klären. Bei einem verunglückten Rückpass auf FVI-Torhüter Valentin Rommel war Fatlum Talla nur wenige Minuten später zur Stelle und verwertete das Geschenk zum 0:1.
Die Reaktion des FVI ließ nicht lange auf sich warten. Seine sehenswerte Einzelleistung schloss Max Merkel mit einem Schuss aus 18 Metern zum Ausgleich ab. Beflügelt von diesem Treffer übernahm Illertissen immer mehr die Initiative. Nach einer Merkel-Ecke stand Finn Annabring genau richtig und erzielte das 2:1. Nun entwickelte sich ein gutes Landesligaspiel. „Es ging hin und her“, sagte FVI-Trainer Herbert Sailer. Nach einem Eckball des TSV Rain beförderte erneut Lukas Wentzel mit dem Kopf den Ball von der Torlinie (18.).
Rain versuchte es nach dem Seitenwechsel auf ähnliche Weise wie zu Spielbeginn. „Diesmal waren wir aber vorbereitet“, stellte Sailer fest. Nach einem Freistoß stand wieder Wentzel im Mittelpunkt, diesmal allerdings vor dem TSV-Tor. Sein Kopfball landete zum 3:1 in den Maschen. Bevor erneut Talla etwas überraschend auf 3:2 verkürzte, hatte Annabring noch den Außenpfosten getroffen und Merkel in der Schlussphase des Spiels einen Schuss an den Querbalken des Gästetores zu verzeichnen (88.). (jürs) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Fatlum Talla (8.), 1:1 Maximilian Merkel (12.), 2:1 Finn Annabring (15.), 3:1 Lucas Wentzel (47.), 3:2 Fatlum Talla (55.)
Die U21 des FC Memmingen hat in den Schlussminuten einen Zwei-Tore-Vorsprung noch verspielt und musste sich mit einem 3:3 gegen den SC Oberweikertshofen begnügen. „Unglaublich, wir sind das klar bessere Team und bringen es nicht fertig, die Partie zu entscheiden und über die Zeit zu bringen“, war FCM-Trainer Bernd Maier ziemlich angefressen.
Ein Missverständnis in der FCM-Abwehr nutzte Maximilian Schuch früh zum 0:1. Drei Minuten später rettete FCM-Keeper Josue Reichle gegen den völlig freien Yenal Strauß. Die Memminger benötigten einige Zeit, übernahmen dann aber immer mehr das Kommando. Der Lohn war der Ausgleich durch Azad Kizilkanat, als er ein Zuspiel von David Reichert verwerten konnte. Auch nach dem Wechsel Memmingen in einer turbulenten Partie deutlich besser. Nach Treffern von Fabian Kroh und des eingewechselten Marvin Lang schien die Partie entschieden. Aber es sollte anders kommen. Zunächst holte sich Moritz Henkel völlig überflüssig die Ampelkarte ein, dann gelang Oberweikertshofen durch Yenal Strauß der Anschlusstreffer. Auch beim Ausgleich war die Abwehrarbeit beim FCM alles andere als souverän, Felix Hallmaier stand völlig blank und glich zum 3:3 aus. Als sich auch noch David Reichert in der Nachspielzeit eine weitere Ampalkarte wegen wiederholten Foulspiels einhandelte, hing sogar der eine Zähler noch am seidenen Faden. (ass)
Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde (Kaufering) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Maximilian Schuch (5.), 1:1 Azad Kizilkanat (37.), 2:1 Fabian Kroh (59.), 3:1 Marvin Lang (76.), 3:2 Yenal Strauß (88.), 3:3 Felix Hallmaier (90.)
Gelb-Rot: Moritz Henkel (83./FC Memmingen II), David Reichert (90./FC Memmingen II/)
So klar, wie der 5:0-Endstand zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem SV Cosmos Aystetten am Ende aussah, war es lange nicht. Vor allem in der ersten Hälfte waren die Schwabmünchner zwar überlegen, aber am Ende nicht konsequent genug, um schon früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Und das, obwohl die Aystetter nach dem Tor von Matteo di Maggio schnell in Rückstand gerieten und nach gut einer halben Stunde wegen der Ameplkarte für Marcel Burda nur noch zu zehnt waren. Aber Cosmos-Keeper Arthur Mayer hielt einen Strafstoß von Tim Uhde und bewahrte die Cosmonauten vor einem höheren Rückstand.
„Nicht laut, aber deutlich“, bezeichnete TSV-Coach Emanuel Baum die Worte an die Mannschaft in der Kabine. Und die haben gefruchtet. Philipp Boyer staubte zum 2:0 ab, dann stellte „Joker“ Muhammed Emirzeoglu auf 3:0 und drei Minuten später sorgte Maximilian Krist per Strafstoß für das 4:0. Nur Augenblicke später nutzte Emirzeoglu die Uneigennützigkeit von Simon Amann zu seinem zweiten Treffer. Das 5:0 war am Ende vielleicht zu hoch, aber auch eine Machdemonstration der Schwabmünchner. (krup)
Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ebersberg) - Zuschauer: 213
Tore: 1:0 Matteo di Maggio (10.), 2:0 Philipp Boyer (55.), 3:0 Muhammed Emirzeoglu (80.), 4:0 Maximilian Krist (83./Foulelfmeter), 5:0 Muhammed Emirzeoglu (84.)
Gelb-Rot: Marcel Burda (34./SV Cosmos Aystetten)
Bes. Vorkommnis: Tim Uhde (TSV Schwabmünchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Arthur Mayer (37.).