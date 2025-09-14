Ahmeti bringt den FC Stätzling auf Kurs

Der 1. FC Sonthofen kann doch noch gewinnen. Nach sechs sieglosen Anläufen besiegten die Oberallgäuer den TSV Aindling durch den frühen Treffer von Musa Youssef mit 1:0. Es war ein hart erkämpfter Arbeitssieg, den FCS-Keeper Marco Zettler in der zweiten Hälfte mit einigen Glanzparaden festhielt. Ohne großes Taktieren ging es gleich zur Sache. Andreas Hindelang hätte die Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung bringen können. Aindling antwortete durch Laurin Völlmerk, der eine Hereingabe knapp verpasste. Dann kam der Auftritt von Musa Youssef. Als er an der Mittellinie den Ball von Hindelang bekam, ließ er sich nicht mehr aufhalten und traf zur Sonthofer Führung. Nach dem Seitenwechsel legte der TSV einen Gang zu. Mit zunehmender Spieldauer wurde ihr Druck immer größer. Die Sonthofer schafften kaum noch Entlastung, aber sie fighteten und Keeper Zettler lief zu Höchstform auf. „Das war extrem wichtig, mal wieder drei Punkte eingefahren zu haben“, sagte ein erleichtert wirkender FCS-Trainer Oleg Weber. (dl) Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 216 Tor: 1:0 Musa Youssef (9.)

Es war wie immer, wenn der TSV Rain beim FV Illertissen auftaucht. Außer Spesen nicht gewesen, auch diesmal sicherten sich die Gastgeber die Punkte und siegten verdient mit 3:2. Rain begann allerdings aggressiv, hatte die erste gute Möglichkeit und Illertissens Lukas Wentzel musste auf der eigenen Torlinie klären. Bei einem verunglückten Rückpass auf FVI-Torhüter Valentin Rommel war Fatlum Talla nur wenige Minuten später zur Stelle und verwertete das Geschenk zum 0:1.

Die Reaktion des FVI ließ nicht lange auf sich warten. Seine sehenswerte Einzelleistung schloss Max Merkel mit einem Schuss aus 18 Metern zum Ausgleich ab. Beflügelt von diesem Treffer übernahm Illertissen immer mehr die Initiative. Nach einer Merkel-Ecke stand Finn Annabring genau richtig und erzielte das 2:1. Nun entwickelte sich ein gutes Landesligaspiel. „Es ging hin und her“, sagte FVI-Trainer Herbert Sailer. Nach einem Eckball des TSV Rain beförderte erneut Lukas Wentzel mit dem Kopf den Ball von der Torlinie (18.).

Rain versuchte es nach dem Seitenwechsel auf ähnliche Weise wie zu Spielbeginn. „Diesmal waren wir aber vorbereitet“, stellte Sailer fest. Nach einem Freistoß stand wieder Wentzel im Mittelpunkt, diesmal allerdings vor dem TSV-Tor. Sein Kopfball landete zum 3:1 in den Maschen. Bevor erneut Talla etwas überraschend auf 3:2 verkürzte, hatte Annabring noch den Außenpfosten getroffen und Merkel in der Schlussphase des Spiels einen Schuss an den Querbalken des Gästetores zu verzeichnen (88.). (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Fatlum Talla (8.), 1:1 Maximilian Merkel (12.), 2:1 Finn Annabring (15.), 3:1 Lucas Wentzel (47.), 3:2 Fatlum Talla (55.)