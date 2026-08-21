Ahmet Tekbas wechselt vom VfR Hausen zum FC Bad Bellingen

Per sofort wird Ahmet Tekbas (VfR Hausen) ins Bellinger Rheinstadion wechseln. Im Angriff konnten wir leider noch nicht die erwartete Durchschlagskraft zeigen und hatten in dem Bereich der offensiven Positionen eine dünne Besetzung. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Ahmet diese Lücke top besetzen konnten. Der quirlige Linksfuss verfügt über eine herausragende Technik und Übersicht. Ahmet wird mit seiner überregionalen Erfahrung (Stationen: FC Auggen, VfR Hausen) direkt zünden und der Mannschaft neue Impulse geben können.

Die ersten Trainingseinheiten durfte der Offensivspezialist schon mit der Mannschaft absolvieren und wird der Mannschaft, sowie dem Trainerteam am bevorstehenden Heimspiel - Samstag gegen die SG Prechtal/Oberprechtal zu Verfügung stehen. Wir wünschen Ahmet eine großartige und vor allem verletzungsfreie Zeit beim FC Bad Bellingen! Wir freuen uns auf die ersten Spiele im Dress des FCBB.