Ahmet Taner und der 1. FC Kleve haben sich geeinigt

Nach einem langen Verhandlungsprozess sind der Klub und der Torwart nun zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen. Ahmet Taner bleibt dem 1. FC Kleve treu. Das bestätigt Kaderplaner Georg „Schorsch“ Mewes. „Ahmet hat gesehen, dass er schon so lange für den 1. FC Kleve spielt und sich hier auch wohlfühlt“, so Mewes. Der Kaderplaner sagt, dass er persönlich auch keine Zweifel gehabt habe, dass sich Taner anders entscheiden könnte.

Aber warum hat es nun doch so lange mit einer Entscheidung gedauert? Bereits vor einigen Wochen war vorgesehen, eine Entscheidung öffentlich zu machen. Der Kaderplaner erklärt es so: „Im Fußball geht es ja immer hin und her, bis es am Ende passt. Jede Seite hat natürlich versucht, ihre Positionen zu vertreten.“ Hinzu kam Taners Verletzung.