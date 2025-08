Ahmet Taner muss operiert werden.

Der Coach, der am Sonntag aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, muss damit bereits den zweiten Akteur beim Auftakt der Saison 2025/26 ersetzen, der sehr wahrscheinlich in der Startelf gestanden hätte. Denn Daniel Lee, Neuzugang von den Sportfreunden Baumberg, muss wegen eines Haarrisses in der Rippe vorerst ebenfalls pausieren. Der offensive Mittelfeldspieler hatte zuvor im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er wird ebenfalls kein Thema für das Team sein, das am Sonntag, 17. August, 15.30 Uhr, beim Neusser Neuling Holzheimer SG das erste Punktspiel bestreitet.

Für Ahmet Taner wird Henning Divis im Tor stehen. Der 21-Jährige hatte die etatmäßige Nummer eins in der vergangenen Saison schon in einigen Partien prima vertreten. „Wir haben den großen Vorteil, dass wir zwei sehr starke Torhüter in unserem Kader haben. Wir wissen, was wir an Henning Divis haben“, sagte Akpinar, der den jungen Keeper beim Blick zurück auf die vergangene Saison als den Aufsteiger im Klever Kader bezeichnet hatte.

Umut Akpinar wird beim 1. FC Kleve am Dienstag wieder das Training übernehmen. Er war zuletzt von Co-Trainer Lars van Rens vertreten worden. „Lars hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft konditionell in einer sehr guten Verfassung ist. Jetzt werden wir die Belastung drosseln und an den taktischen Dingen arbeiten“, sagt Akpinar.

Mit diesem Ablauf in der Vorbereitung habe der 1. FC Kleve, so der Coach, schon in den vergangenen Jahren Erfolg gehabt. Deshalb ist Akpinar guter Dinge, dass die Mannschaft bis zur Partie in Holzheim in einer guten Verfassung sein wird, auch wenn die Leistungen zuletzt bei den Testspielen gegen den SV Schermbeck (0:2) und beim 1. FC Lintfort (1:3) nicht stimmten. „Wir haben noch zwei Wochen bis zum Start in der Oberliga. Darauf arbeiten wir jetzt konzentriert hin“, sagt Umut Akpinar.

Das letzte Testspiel in der Vorbereitung bestreitet die Mannschaft am Mittwoch, 6. August, 19.30 Uhr, im Stadion am Bresserberg gegen den Landesligisten Rhenania Bottrop. Vier Tage später steht schon das erste Pflichtspiel an. Der Oberligist tritt in der ersten Runde des Niederrheinpokals am Sonntag, 10. August, 15 Uhr, beim B-Ligisten SuS Schaag in Nettetal an.