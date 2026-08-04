Ahmed Ihsan Abdullah verstärkt den SV Boluspor

Mit Ahmed Ihsan-Abdullah erhält der SV Boluspor Bonn hochkarätige Verstärkung. Der erfahrene Mittelfeldspieler ist in der Bonner Fußballszene bestens bekannt und bringt die Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.

Seine Spielübersicht, Ruhe am Ball und Qualität sollen dem Team zusätzliche Stabilität und Kreativität verleihen. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnet ihn auch sein Charakter aus.