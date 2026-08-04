Ahmed Ihsan Abdullah verstärkt den SV Boluspor

Mit Ahmed Ihsan-Abdullah erhält der SV Boluspor Bonn hochkarätige Verstärkung. Der erfahrene Mittelfeldspieler ist in der Bonner Fußballszene bestens bekannt und bringt die Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.
Seine Spielübersicht, Ruhe am Ball und Qualität sollen dem Team zusätzliche Stabilität und Kreativität verleihen. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnet ihn auch sein Charakter aus.
Trainer Ahmet Saglam:
„Ahmed Ihsan kennen wir alle in Bonn. Über seine Qualitäten muss man nicht sprechen. Er ist ein super Mensch und ein überragender Spieler. Es macht stolz, ihn in der Boluspor-Familie willkommen zu heißen.“
Co-Trainer Atilla Sen:
„Die Mannschaft und die Fans freuen sich auf Ahmed Ihsan. Ich kenne Ahmed Ihsan aus früheren Zeiten, wir standen damals gemeinsam auf dem Platz. Er wird es lieben, vor dieser Kulisse zu spielen. Ahmed wird definitiv eine Verstärkung für den SV Boluspor sein.“
Herzlich willkommen beim SV Boluspor, Aha!