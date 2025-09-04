Ahmad Issa trainiert die SpVgg Buchenbach II

Nach einem langjährigen Engagement haben sich Daniel Dold und Markus Loyal aus dem aktiven Trainergeschäft zurückgezogen.
Über viele Jahre hinweg haben sie die Struktur, den Stil und die Entwicklung der Mannschaft geprägt. Dafür möchte sich der Verein ganz herzlich bedanken. Nach intensiver Suche freuen wir uns außerordentlich, in Ahmad Issa einen hoch professionellen und engagierten Chefcoach gefunden zu haben.
Er hat uns vom ersten Moment an von sich und seiner angestrebten Spielkultur überzeugt. Zusammen mit Uwe Frömmrich wird er einen moderaten Umbruch im Team moderieren, gestalten und neue Ideen und Gedanken in die Mannschaft hineinpflanzen. Dabei kann er auf einen verstärkten Kader bauen. Einem Abgang – herzlichen Dank an Tobias Hog, der nach 212 Spielen die strapazierten Fußballschuhe an den berüchtigten Nagel hängt – stehen 6 Neuzugänge entgegen.
Besonders freut uns, dass wir mit Aaron Runge und Dominik Dangl wieder Spieler aus unserer Jugend - dem JFV Dreisamtal - für den Aktivenbereich begeistern konnten. Mit Luca Muckle, David Schiebel und Luis Rump kommen drei Externe ins Dreisamtal. Ihre Spielstärke und Vielseitigkeit werden dem Team weitere Impulse geben. Ein Rückkehrer – Nico Riel, ein technisch wie spielerisch herausragender Akteur – vervollständigt den aktuellen Kader.
Auch für die Zweite geht es in eine neue Liga mit neuen Teams und Aufgaben. Wir freuen uns auf eine spannende und abwechslungsreiche Saison.