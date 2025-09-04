Ahmad Issa trainiert die SpVgg Buchenbach II

Über viele Jahre hinweg haben sie die Struktur, den Stil und die Entwicklung der Mannschaft geprägt. Dafür möchte sich der Verein ganz herzlich bedanken. Nach intensiver Suche freuen wir uns außerordentlich, in Ahmad Issa einen hoch professionellen und engagierten Chefcoach gefunden zu haben.

Er hat uns vom ersten Moment an von sich und seiner angestrebten Spielkultur überzeugt. Zusammen mit Uwe Frömmrich wird er einen moderaten Umbruch im Team moderieren, gestalten und neue Ideen und Gedanken in die Mannschaft hineinpflanzen. Dabei kann er auf einen verstärkten Kader bauen. Einem Abgang – herzlichen Dank an Tobias Hog, der nach 212 Spielen die strapazierten Fußballschuhe an den berüchtigten Nagel hängt – stehen 6 Neuzugänge entgegen.