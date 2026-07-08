Ahmad Haji Jumaan geht beim Ahrensburger TSV den nächsten Schritt

Der Ahrensburger TSV hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Ahmad Haji Jumaan schließt sich dem Klub an und soll auf den Außenbahnen neue Impulse geben. Der 20-Jährige ist flexibel einsetzbar, fühlt sich nach Vereinsangaben sowohl als Außenverteidiger als auch auf dem offensiven Flügel wohl.
Damit bekommt der ATSV einen Spieler, der mehrere Rollen abdecken kann. Gerade auf den Außenbahnen sind solche Profile wertvoll, weil sie je nach Spielverlauf defensive Stabilität, Tempo nach vorne und Kreativität im letzten Drittel verbinden können.
In den Vereinsmedien beschreibt der Verein den Zugang als Spieler mit „starker Ballbehandlung, viel Spielübersicht und jeder Menge Kreativität“. Der ATSV traut Haji Jumaan zu, in Ballbesitz besondere Momente zu erzeugen: Er sei „einer dieser Spieler, bei denen jederzeit etwas Besonderes entstehen kann, sobald der Ball an seinem Fuß ist“.
Seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball sammelte Haji Jumaan beim TSV Wandsetal. Zuvor spielte er in der Jugend unter anderem für den Rahlstedter SC in der A-Junioren-Regionalliga. Damit bringt er eine Ausbildung aus einem anspruchsvollen Nachwuchsumfeld mit und hat den Übergang in den Herrenbereich bereits begonnen.
Beim ATSV soll dieser Weg nun weitergehen. Der Klub freut sich auf seine Ideen, seine Technik und seine Qualitäten auf den Außenbahnen. Für Haji Jumaan ist der Wechsel eine Chance, seine Vielseitigkeit weiterzuentwickeln und sich in einem neuen Umfeld zu zeigen.
Der Zugang passt damit in ein Profil, das Entwicklung und spielerische Qualität verbindet: jung, flexibel, technisch stark und mit ersten Erfahrungen im Herrenfußball. Der ATSV bekommt keinen fertigen Spieler, sondern einen, der mit seinen Anlagen die Mannschaft bereichern kann.
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