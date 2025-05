Ahmad Ataya verlängert beim TuS Sulingen

Der TuS Sulingen kann auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Ahmad Ataya zählen. Der 28-jährige Offensivspieler hat seinen Verbleib beim Bezirksligisten bestätigt und geht mit „großer Motivation“ in die neue Saison.

Ataya ist seit 2015 – mit einer kurzen Unterbrechung – Teil des TuS Sulingen. Im Jahr 2019 wechselte er vorübergehend zum FC Sulingen, kehrte jedoch bald zurück. Nach einer schweren Asthma-Erkrankung war der Angreifer gezwungen, eine längere Pause vom aktiven Fußball einzulegen. „Ich habe viel dafür getan, dass es mir besser geht. Ohne Fußball konnte ich einfach nicht“, erklärt Ataya rückblickend.

Seit Beginn der aktuellen Saison steht er wieder regelmäßig auf dem Platz. In der kommenden Spielzeit will er weiter angreifen. „Ich will Verantwortung übernehmen, konstant gute Leistungen zeigen, entscheidende Tore erzielen und damit meinen Beitrag zum Erfolg leisten“, so Ataya zu seinen sportlichen Zielen.