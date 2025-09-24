Ahlerstedt/Ottendorf will gegen Lutten den Bann brechen

Am achten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West steht für den SV Ahlerstedt/Ottendorf ein wichtiges Auswärtsspiel an: Die Mannschaft von Trainer Benjamin Saul gastiert beim TuS Lutten, der mit drei Punkten auf Platz elf liegt. Ahlerstedt/Ottendorf selbst rangiert nach sieben Partien mit sechs Zählern auf Rang acht und will den Abstand nach unten vergrößern.





Trainer Benjamin Saul betont die Bedeutung der Partie und die Motivation seines Teams: „Wir gehen hochmotiviert in das Spiel und wollen einiges besser machen als letzte Woche. Wir konnten in den letzten Partien nie gegen Lutten punkten, das wollen wir auch versuchen zu ändern.“ Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine konzentrierte Vorbereitung entscheidend: „Wir werden uns die Woche gut auf das Spiel vorbereiten, um endlich auch mal die Punkte aus Lutten zu entführen.“

Trotz der schwachen Bilanz des Gegners warnt Saul davor, den Tabellenelften zu unterschätzen: „Es wird trotzdem ein heißer Kampf und ein spannendes Spiel, weil man darf Lutten nicht unterschätzen, da sie auch die eigenen individuellen Fehler eiskalt ausnutzen.“ Die Gastgeberinnen haben zwar bislang nur vier Tore erzielt und schon 18 Gegentreffer hinnehmen müssen, haben jedoch bereits mehrfach bewiesen, dass sie mit effektiver Chancenverwertung überraschen können.

Für Ahlerstedt/Ottendorf geht es darum, Stabilität in der Defensive zu zeigen und die eigenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft nicht nur Selbstvertrauen tanken, sondern auch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wahren. Das Duell in Lutten verspricht trotz der Tabellenkonstellation Spannung – vor allem, weil beide Teams unter Zugzwang stehen.