Ahlerstedt/Ottendorf vor schwieriger Auswärtsaufgabe in Bunnen

Für den SV Ahlerstedt/Ottendorf steht am Wochenende eine anspruchsvolle Auswärtspartie beim DJK-SV Bunnen an. Die Gastgeber haben sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert und gehen entsprechend gefestigt in die Begegnung.

Auch Ahlerstedt/Ottendorf bewegt sich im stabilen Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen West und will den Abstand nach unten weiter vergrößern. Trainer Benjamin Saul erwartet jedoch eine intensive Partie: „Wir fahren zu einem Gegner, der sich gut in der Oberliga etabliert hat. Es wird wie jedes Spiel eine Kampfaufgabe, um Punkte zu holen.“

Bunnen überzeugte zuletzt mit konstanten Leistungen und bringt sowohl defensive Stabilität als auch offensive Durchschlagskraft mit. Entsprechend wird es für die Gäste darauf ankommen, von Beginn an dagegenzuhalten und eigene Akzente zu setzen.

Die Vorbereitung stimmt Saul dennoch zuversichtlich: „Wir sind vorbereitet und wollen alles geben.“ Dabei dürfte vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit eine zentrale Rolle spielen, um gegen einen eingespielten Gegner bestehen zu können.

Die Ausgangslage verspricht ein umkämpftes Duell zweier Teams, die sich im Tabellenmittelfeld behaupten wollen. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft ihre Stärken konsequenter auf den Platz bringt und sich in den entscheidenden Momenten durchsetzt.