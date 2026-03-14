Ahlerstedt/Ottendorf vor intensiver Aufgabe in Andervenne

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West kommt es am Sonntag zu einem Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Der SV Ahlerstedt/Ottendorf reist zum SV Heidekraut Andervenne – beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln.

Am Sonntag, 15. März, steht in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Heidekraut Andervenne und dem SV Ahlerstedt/Ottendorf an. Die Gastgeberinnen liegen derzeit mit 21 Punkten aus 13 Spielen auf dem fünften Tabellenplatz, Ahlerstedt/Ottendorf folgt mit 20 Punkten aus 15 Partien auf Rang sieben.

Damit treffen zwei Teams aufeinander, die im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle um wichtige Punkte kämpfen. Entsprechend erwartet auch Ahlerstedts Trainer Benjamin Saul eine anspruchsvolle Begegnung. „Wir bereiten uns auf jedes Spiel neu vor“, sagt Saul mit Blick auf die Partie.

Der Trainer rechnet mit einem spielstarken Gegner und fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration. „Wir werden am Sonntag eine spielstarke Mannschaft vor uns haben, bei der wir auch jede Minute hellwach sein müssen.“

Saul geht zudem davon aus, dass die Begegnung von hohem Tempo geprägt sein wird. „Es wird ein sehr hohes und intensives Spiel, und Andervenne wird uns auf das Tiefste prüfen.“

Vor diesem Hintergrund erwartet der Trainer eine ausgeglichene und umkämpfte Partie. „Es wird ein spannendes Spiel, und beide Teams wollen punkten.“

Für beide Mannschaften könnte das Duell richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein. Während Andervenne seine Position im oberen Mittelfeld festigen möchte, will Ahlerstedt/Ottendorf mit einem Auswärtserfolg den Abstand zum direkten Konkurrenten verkürzen.