Ahlerstedt/Ottendorf verpasst gelungenen Saisonstart

– Foto: Jörg Struwe

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hatte zum Saisonstart durchaus die Chance auf einen besseren Auftakt, musste sich der SG BW Tündern/Hastenbeck am Ende jedoch knapp geschlagen geben. Nach einem frühen Rückstand und einem umstrittenen Elfmeter reichte der späte Anschlusstreffer nicht mehr zum Punktgewinn.

„Unser Auftakt ist nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Trainer Benjamin Saul nach der Partie. Dabei begann das Spiel aus seiner Sicht keineswegs schlecht. Seine Mannschaft habe sogar die Möglichkeit gehabt, selbst in Führung zu gehen, ehe ein individueller Fehler den Gästen die Führung durch Joanna Vorpahl in der 12. Minute ermöglichte.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf ist mit einer knappen 1:2-Heimniederlage gegen die SG BW Tündern/Hastenbeck in die neue Saison der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gestartet. Trotz einer engagierten Schlussphase gelang es den Gastgeberinnen nicht mehr, den Rückstand vollständig aufzuholen.

„Wir kriegen durch so einen individuellen Fehler ein Gegentor rein, laufen eigentlich einem Rückstand hinterher und finden dann nicht gut wieder ins Spiel rein“, erklärte Saul. Tündern/Hastenbeck kontrollierte in der Folge weite Teile der Partie und baute den Vorsprung in der 64. Minute durch einen Foulelfmeter von Natalie-Christin Datta aus – eine Entscheidung, die Saul kritisch bewertete. „Wir kriegen in der zweiten Halbzeit einen strittigen Elfmeter“, sagte der Trainer.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf gab sich jedoch nicht auf. Nur fünf Minuten später verkürzte Lina Huntemann auf 1:2 und brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel. In der Schlussphase drängte die Mannschaft auf den Ausgleich, konnte ihre Möglichkeiten jedoch nicht mehr nutzen.

„Wir haben einige Phasen ein bisschen verpennt, in denen wir den Ausgleich hätten machen können“, bilanzierte Saul. Dennoch wollte der Trainer die Niederlage einordnen und den Blick nach vorne richten. „Das war unser erstes Spiel. Wir werden diese Woche weiterarbeiten und wollen am Wochenende gegen Meppen wieder Vollgas geben.“