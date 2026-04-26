Ahlerstedt/Ottendorf vergibt wichtige Punkte

Der Treffer von Benjamin Wresch reichte am Ende nicht. – Foto: Michael Brunsch

Es war ein sehr wichtiges Spiel für A/O im Kampf um den Klassenerhalt. Dementsprechend ging Ahlerstedt mit viel Energie in die Partie. Von Anfang an versuchte man, sich spielerisch von hinten nach vorne durchzukombinieren. Das gelang auch immer wieder, doch Großenwörden stand kompakt. Nach 15 Minuten brachte ein Freistoß von Daniel Meyer aus dem Halbfeld den Erfolg. Benjamin Wresch konnte einen Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Verteidigung ausnutzen und den Ball einköpfen. Der Gast hatte insgesamt nur eine große Chance in der ersten Halbzeit, die an die Unterlatte ging und von dort zurück ins Feld sprang. Ein - zwei kleine Chancen konnte Tom Duncker wie immer bärenstark vereiteln.

Großenwörden im Alu-Pech

Zur zweiten Halbzeit zeigte sich ein gewohntes Bild: Viele lange Bälle der Gäste, die wir jedoch gut verteidigen konnten. Kurz nach Wiederanpfiff rutschte allerdings ein Ball durch, und Großenwörden traf erneut die Latte. Wenig später bekam A/O einen Elfmeter zugesprochen – ein klares Foul an Marcel Hink. Simon Laß scheiterte jedoch an Torwart Diercks. Das Spiel plätscherte anschließend etwas dahin. A/O hatte noch ein bis zwei kleinere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Ein Fallrückzieher von Laß hätte allerdings ein Tor mehr als verdient gehabt. Zehn Minuten vor Schluss traf Großenwörden erneut die Unterkante der Latte – der Ausgleich lag in der Luft. Dieser fiel dann auch kurz vor Ende nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus. Für Duncker im Tor gab es dabei keine Abwehrchance. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung. Nun gilt es für A/O gegen D/A IV etwas Zählbares mitzunehmen. Eine schwere Aufgabe – aber das Spiel gegen Agathenburg hat gezeigt, was mit Einsatz und Kampf möglich ist.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)

Tore: 1:0 Benjamin Wresch (12.), 1:1 Tobias König (87.)

Besondere Vorkommnisse: Simon Laß (SV Ahlerstedt/Ottendorf IV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (60.).