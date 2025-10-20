Ahlerstedt/Ottendorf unterliegt Tabellenführer TiMoNo mit 2:4

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf zeigte gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SV TiMoNo eine engagierte Vorstellung, hielt das Spiel lange offen und ging zwischenzeitlich sogar in Führung. Am Ende reichte es jedoch nicht für eine Überraschung.
Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat dem Ligaprimus SV TiMoNo am Sonntag einen harten Kampf geliefert, musste sich am Ende aber mit 2:4 (2:2) geschlagen geben. Die Partie bot den Zuschauern auf dem Ahlerstedter Rasen ein intensives Duell mit wechselnden Führungen, hohem Tempo und strittigen Szenen.
„TiMoNo hat gleich in den ersten Minuten gezeigt, dass sie Tabellenführer sind“, sagte A/O-Trainer Benjamin Saul nach dem Abpfiff. „Sie sind mit einer guten Kombination vor unser Tor gekommen und haben das ausgenutzt.“ Doch seine Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich eindrucksvoll zurück ins Spiel: „Danach kamen wir besser ins Spiel und machten den Ausgleich. Kurz darauf erzielten wir den Führungstreffer, der dann auch verdient war.“
Lange hielt die Führung allerdings nicht. „TiMoNo spielte mit einem Chipball unsere Abwehr aus und glich aus. Das war dann auch der Halbzeitstand“, so Saul weiter. Nach der Pause blieb das Spiel offen – mit Chancen auf beiden Seiten. Dann folgte der Knackpunkt: „TiMoNo gelang die Führung mit einem strittigen Handelfmeter, den sie sicher verwandelten.“
In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, das vor allem im Mittelfeld entschieden wurde. „Über weite Strecken war es ein Kampf im Zentrum“, beschrieb Saul die Phase nach dem 2:3. „Wir kamen noch zweimal gefährlich vor das Tor, aber leider nicht zwingend genug. In der Schlussphase ließen wir TiMoNo noch einmal den Freiraum, den sie klar ausnutzten.“
Trotz der Niederlage zog der Trainer ein positives Fazit: „Wir konnten zeigen, dass auch ein starker Tabellenführer bei uns Schwierigkeiten hat. Wir nehmen die kämpferische Leistung positiv mit für unser nächstes Spiel gegen Jesteburg.“
Für TiMoNo-Trainer Jan-Henrik Koppelkam war der Erfolg ein wichtiger Nachweis der mentalen Stärke seines Teams: „Wir haben gezeigt, dass wir auch nach einem Rückstand zurückkommen und ein Spiel gewinnen können. Es ist wichtig, dass wir in der Lage sind, solche Widerstände zu überwinden.“
Mit dem Sieg bleibt der SV TiMoNo weiter ungeschlagen und führt die Oberliga Niedersachsen West souverän an. Ahlerstedt/Ottendorf hingegen verharrt im Mittelfeld der Tabelle, kann aber mit der gezeigten Leistung optimistisch in die kommenden Aufgaben gehen.