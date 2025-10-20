Ahlerstedt/Ottendorf unterliegt Tabellenführer TiMoNo mit 2:4

– Foto: Andreas LITZE Richter

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf zeigte gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SV TiMoNo eine engagierte Vorstellung, hielt das Spiel lange offen und ging zwischenzeitlich sogar in Führung. Am Ende reichte es jedoch nicht für eine Überraschung.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat dem Ligaprimus SV TiMoNo am Sonntag einen harten Kampf geliefert, musste sich am Ende aber mit 2:4 (2:2) geschlagen geben. Die Partie bot den Zuschauern auf dem Ahlerstedter Rasen ein intensives Duell mit wechselnden Führungen, hohem Tempo und strittigen Szenen.



Gestern, 12:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O SV TiMoNo SV TiMoNo 2 4 Abpfiff

„TiMoNo hat gleich in den ersten Minuten gezeigt, dass sie Tabellenführer sind“, sagte A/O-Trainer Benjamin Saul nach dem Abpfiff. „Sie sind mit einer guten Kombination vor unser Tor gekommen und haben das ausgenutzt.“ Doch seine Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich eindrucksvoll zurück ins Spiel: „Danach kamen wir besser ins Spiel und machten den Ausgleich. Kurz darauf erzielten wir den Führungstreffer, der dann auch verdient war.“ Lange hielt die Führung allerdings nicht. „TiMoNo spielte mit einem Chipball unsere Abwehr aus und glich aus. Das war dann auch der Halbzeitstand“, so Saul weiter. Nach der Pause blieb das Spiel offen – mit Chancen auf beiden Seiten. Dann folgte der Knackpunkt: „TiMoNo gelang die Führung mit einem strittigen Handelfmeter, den sie sicher verwandelten.“