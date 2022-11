Ahlerstedt/Ottendorf übernimmt ohne Mühe die Spitze 1. Kreisklasse: Klares 6:0 gegen Schlusslicht Ottensen - Mielke-Elf ohne Ersatzspieler

Der ungeschlagene Neuling, SV Ahlerstedt/Ottendorf III, nahm auch die Hürde SV Ottensen ohne Probleme und schoss sich mit einem 6:0 an die Tabellenspitze der 1. Kreisklasse, profitierte vom Patzer des TSV Apensen II in Drochtersen.

Der SV Ottensen kam mit gerade mal elf Akteuren nach Ottendorf. Vielleicht löste das bei den Gastgebern eine gewisse Sicherheit aus. Wie sonst ist die mehr als dürftige Leistung der Ahlerstedter zu erklären. „6:0 gewonnen, aber keine gute Leistung von uns. Wir traten mit wenig Elan und Einstellung auf“, ärgerte sich A/O-Coach Moris Kaiser. Dennoch stand es nach 35 Minuten 4:0 und die Begegnung war bereits entschieden. Den Start machte der laut Kaiser einzige Spieler mit Normalform, Niklas Nissen. Der einstige Landesligaakteur trieb den Ball selber nach vorne und schloss schließlich auch ab. Das 2:0 resultierte aus einem Freistoß der Gastgeber. Ottensens Schlussmann Michel Steffens konnte den Schuss nicht festhalten, Ole Burkert staubte ab. Nach 20 Minuten war bereits der Deckel drauf. Niklas Nissen verpasste zunächst selbst den Abschluss, spielte dann aber stark auf Kevin Speer, das zum 3:0 traf. Beim 4:0 war es erneut Nissen, der nach schönem Doppelpass mit Speer zum 4:0 vollstreckte. In der Pause ging der beste Ahlerstedter angeschlagen raus. Auch die Gäste mussten einen Akteur ersetzen, auf der Bank herrschte allerdings gähnende Leere. Sie mussten mit 10 Mann zu Ende spielen. „Die zweiten 45 Minuten wurden nicht besser, eher schlechter“, so der A/O-Trainer. Seine Mannschaft passte sich mehr und mehr dem dezimierten Gegner an. Immerhin gelangen dem neuen Tabellenführer noch zwei weitere Tore. Per Kopf nach einer Ecke traf Ole Klintworth und Timon Karnstädt setzte aus dem Gewusel heraus den Schlusspunkt hinter eine einseitige Begegnung. „Keine Körpersprache, wenig Kommunikation, insgesamt eine enttäuschende Leistung“, kritisierte Moris Kaiser, allerdings bei einem 6:0-Erfolg auf hohem Niveau. Jetzt wartet der TSV Apensen II zum Kampf um Platz 1, den sich vorerst A/O erkämpft hat. Ottensen benötigt gegen den SV Burweg zwingend einen Sieg, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn - Zuschauer:

Tore: 1:0 Niklas Nissen (9.), 2:0 Ole Burkert (11.), 3:0 Kevin Speer (20.), 4:0 Niklas Nissen (35.), 5:0 Ole Klintworth (59.), 6:0 Timon Karnstädt (85.).