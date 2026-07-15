Ahlerstedt/Ottendorf souveräner Meister Herren Ü50-Kreisliga: Meister verteidigt Titel - TuS Eiche Bargstedt ohne Chance Tabellenschlusslicht von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Bei den ältesten Fußballern im Landkreis Stade setzte sich erneut die SV Ahlerstedt/Ottendorf durch. – Foto: Verein

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf ist in der Herrenaltersklasse Ü50 seit Jahren das Maß aller Dinge. Zum dritten Mal in Folge holte sich das Team von Spielertrainer Thorsten Schroten den Meistertitel.

Nie setzte sich eine Mannschaft so deutlich als Ü50-Meister durch, wie in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit. Vierzehn Zähler hatten die Ahlerstedter mehr auf dem Konto, als der Vizemeister ASSG Harsefeld/Apensen. Lediglich einmal verlor der alte und neue Titelträger. Einige positive Überraschungen

Der wiedererstarkte BSV Buxtehude, inzwischen als ASSG mit dem SV Ottensen unterwegs, bezwang die SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 3:0 und das dann zusätzlich auch noch im Kreispokal. Ohnehin spielte Buxtehude/Ottensen eine starke Saison. Solche positiven Entwicklungen sieht man im Herren Ü50-Fußball immer wieder gerne. Ebenfalls positiv fiel der VfL Güldenstern Stade auf, der nach einigen Jahren mit dem Titel „schlechteste Mannschaft im Herren Ü50-Fußball“ weniger gut auftrumpfte. Ohnehin war die Liga sehr ausgeglichen. Zwischen den Plätzen zwei und sieben lagen gerade mal sieben Zähler Unterschied. Am Tabellenende tummelten sich die neuformierten Mannschaften aus Burweg und Bargstedt. Während dem SV Burweg neben den beiden Siegen gegen Schlusslicht Bargstedt auch einige Achtungserfolge gelangen, verlief die Saison für den TuS Eiche Bargstedt äußerst unglücklich, um genauer zu sagen, weniger als chancenlos. Null Punkte und ein Torverhältnis von 12:84 Treffern sprechen eine deutliche Sprache. Trainer Helmut Obens wird seine Mannschaft vermutlich nicht wieder an den Start bringen. Buxtehude/Ottensen stellt besten Torschützen