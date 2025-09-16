Ahlerstedt/Ottendorf punktet nach Aufholjagd in Meppen

– Foto: Felix Schlikis

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf erkämpfte sich in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West beim SV Meppen II ein verdientes 1:1. Trainer Benjamin Saul hebt die starke Anfangsphase, die Moral seiner Mannschaft und den Wert des Punktgewinns hervor.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf hat beim Auswärtsspiel in Meppen Moral bewiesen und sich mit einem 1:1 einen Zähler gesichert. Dabei starteten die Gäste druckvoll. Trainer Benjamin Saul war zufrieden mit dem Auftakt seiner Mannschaft: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben unsere Aufgaben konzentriert gelöst und uns mehrere große Chancen herausgespielt. Dabei hätten wir schon früh drei Tore erzielen können.“ So., 14.09.2025, 13:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O 1 1 Abpfiff

Doch kurz vor der Pause nutzte Meppen die erste große Möglichkeit. „Eine kurze Unachtsamkeit hat Meppen konsequent genutzt und uns in Rückstand gebracht. Trotz des Gegentores haben wir weiter unser Spiel durchgezogen, uns bis zur Halbzeitpause aber nicht belohnt“, erklärte Saul. In der zweiten Hälfte erhöhte Ahlerstedt das Tempo: „In der zweiten Halbzeit mussten wir noch eine Schippe drauflegen, wohlwissend, dass das kräftezehrend wird und wir dadurch Meppen auch besser ins Spiel kommen lassen.“ Der Ausgleich gelang schließlich nach einer Standardsituation: „Der verdiente Ausgleich gelang uns schließlich nach einer Ecke, die Romy per Kopf verwandelte.“