Ahlerstedt/Ottendorf mit Lebenszeichen 1. Kreisklasse: Tabellenvorletzter schlägt Wiepenkathen 4:1 - Endspiel am kommenden Wochenende von Michael Brunsch · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Simon Laß machte mit dem 3:1 den Deckel drauf. – Foto: Michael Brunsch

Geht da doch noch etwas bei der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf IV in Sachen Klassenerhalt? Mit dem 4:1-Erfolg über den TSV Wiepenkathen II hat das Team ohne Trainer den Rückstand zum TSV Eintracht Immenbeck II auf vier und zum TSV auf fünf Zähler reduziert. Am kommenden Spieltag geht es für A/O nach Immenbeck.

Es folgt ein Spielbericht von Ahlerstedts Spieler und Pressesprecher Daniel Marquardt: "Wir fanden direkt gut ins Spiel und gingen früh mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern durch Leon Suhr in Führung. Der TSV antwortete jedoch schnell mit dem Ausgleich. Kurz vor der Pause sorgte Benjamin Wresch mit einem starken Freistoß für die verdiente Halbzeitführung.