Ahlerstedt/Ottendorf mit Lebenszeichen

Geht da doch noch etwas bei der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf IV in Sachen Klassenerhalt? Mit dem 4:1-Erfolg über den TSV Wiepenkathen II hat das Team ohne Trainer den Rückstand zum TSV Eintracht Immenbeck II auf vier und zum TSV auf fünf Zähler reduziert. Am kommenden Spieltag geht es für A/O nach Immenbeck.
Es folgt ein Spielbericht von Ahlerstedts Spieler und Pressesprecher Daniel Marquardt:
"Wir fanden direkt gut ins Spiel und gingen früh mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern durch Leon Suhr in Führung. Der TSV antwortete jedoch schnell mit dem Ausgleich. Kurz vor der Pause sorgte Benjamin Wresch mit einem starken Freistoß für die verdiente Halbzeitführung.
Ahlerstedt/Ottendorf legt nach
Nach dem Seitenwechsel kam von Wiepenkathen offensiv kaum noch etwas – für die Gäste war es insgesamt ein gebrauchter Tag. Simon Laß erhöhte nach einer gelungenen Kombination mit einem souveränen Abschluss vor dem Tor. Wenig später staubte Sebastian Schmitt, nachdem ein TSVer selbst per Kopf zunächst die eigene Latte traf, zum nächsten Treffer ab. Wir ließen zudem mehrere Konterchancen ungenutzt, sodass sogar noch zwei oder drei weitere Tore möglich gewesen wären. Mit dem wichtigen Sieg bleibt die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Weiter geht es am kommenden Sonntag im richtungsweisenden Sechs-Punkte-Spiel gegen Immenbeck", so Daniel Marquardt.
Schiedsrichter: Stefan Moche
Tore: 1:0 Leon Suhr (1.), 1:1 Zeino Saroukhan (16.), 2:1 Benjamin Wresch (44.), 3:1 Simon Laß (68.), 4:1 Sebastian Schmitt (75.)