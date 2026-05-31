Ahlerstedt/Ottendorf mit klarem Derbysieg

"Bei warmen Temperaturen und purem Sonnenschein ohne Schatten auf dem Platz war eigentlich von Beginn an klar, dass beide Mannschaften viel investieren müssen, um das Spiel zu gewinnen. Die ersten paar Minuten hatte Harsefeld wahrscheinlich sogar mehr Spielanteile, aber wir konnten nach und nach immer mehr das Heft des Handelns übernehmen und selbst den Ball laufen lassen. Den Spielaufbau der Harsefelder haben wir größtenteils gut unterbunden, indem wir eng an unseren Gegenspielern waren und die Spieleröffnung der Harsefelder entweder abgefangen haben oder die Bälle im Aus waren. Auf der anderen Seite überzeugten die Harsefelder mit körperlicher Präsenz, so dass das Spiel bis zum 1:0 wenig Toraktionen hatte. Der Doppelschlag mit dem 1:0 nach einer Ecke und dem 2:0 nach einem Freistoß hat uns natürlich in die Karten gespielt.

In der zweiten Halbzeit zeichnete sich zuerst ein ähnliches Bild ab und wir konnten noch auf 3:0 erhöhen. Es war ein sehenswert herausgespielter Treffer über vier Stationen durch schnelles Umschaltspiel. Davor gab es eigentlich nur eine richtig nennenswerte Torchance von Ole Corleis, der per Fallrückzieher an der Latte scheiterte. Nach dem 3:0 hat Harsefeld langsam den Druck erhöht, aber kam nicht zwingend vors Tor. Daher kam das 3:1 auch mehr oder weniger aus dem nichts. Harsefeld war anschließend nochmal bemüht und hatte auch noch die ein oder andere Chance. Ein zweites Tor gelang aber nicht mehr. Stattdessen konnten wir das 4:1 erzielen und den Deckel drauf machen. Insgesamt ein verdienter Sieg in einem Derby, bei dem es trotz 5 Toren nicht übermäßig viele Torchancen gab. Trotz des spürbaren Derbycharackters während des Spiels war es ein hartes, aber absolut faires Spiel auf beiden Seiten", sagt Dario Stelling.