 2026-03-13T07:45:35.464Z

Der Spieltag

Ahlerstedt/Ottendorf kommt unter die Räder

3. Kreisklasse: Nullnummer im Derby - Hammah gewinnt Topspiel

von Michael Brunsch · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der SuSV Heinbockel ließ gegen den MTV Wangersen am Ende der Partie stark nach.
Der SuSV Heinbockel ließ gegen den MTV Wangersen am Ende der Partie stark nach. – Foto: Karina Schütt

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Der erste Spieltag des Jahres 2026 hatte in der 3. Kreisklasse schon so einiges zu bieten. Ganz bitter erwischte es die SV Ahlerstedt/Ottendorf V im Heimspiel gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg. Aber auch für den TSV Apensen III verlief die Begegnung in Estebrügge nicht so, wie erwartet.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
0
8
Abpfiff

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf V steht nach eher schwachem Saisonstart gut in der Tabelle da. Jetzt gab es im ersten Spiel nach der langen Winterpause für die beste Heimmannschaft eine derbe 0:8-Heimpleite gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg. Die SG wiederum hatte in der letzten Partie vor der Pause in Hagen mit einer Niederlage den Herbstmeistertitel verspielt.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
1
2
Abpfiff

Hammah gewinnt in Assel

Das beste Auswärtsteam ist jetzt Spitzenreiter MTV Hammah III, der das Topspiel bei der SV Drochtersen/Assel V mit 2:1 gewann. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse, Ole Zurek markierte schließlich den Siegtreffer.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
5
3

Heinbockel verspielt fast noch den Sieg

Mit 5:0 führte der SuSV Heinbockel bereits gegen den stark abstiegsgefährdeten MTV Wangersen. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn die Gäste ihre Treffer nicht erst in den Schlussminuten erzielt hätten. So stand es nach 90 Minuten 5:3.

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
5
2
Abpfiff

Apensen lässt abreißen

Der TSV Apensen III hätte mit einem Sieg beim ASC Cranz-Estebrügge III auf Platz 4 springen können. Lange war die Begegnung offen, zum Ende schien dem TSV die Kraft auszugehen, Estebrügge gewann mit 5:2. Für die Altländer war das ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
0
0
Abpfiff

Trübe Nullnummer in Schwinge

Die zweitschlechteste Offensive kam im Derby gegen den SSV Hagen III nicht über ein 0:0 hinaus. Immerhin konnten beide Mannschaften den Vorsprung zu den Abstiegsrängen um jeweils einen Zähler vergrößern.