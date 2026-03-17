Ahlerstedt/Ottendorf kommt unter die Räder

Der SuSV Heinbockel ließ gegen den MTV Wangersen am Ende der Partie stark nach. – Foto: Karina Schütt

Der erste Spieltag des Jahres 2026 hatte in der 3. Kreisklasse schon so einiges zu bieten. Ganz bitter erwischte es die SV Ahlerstedt/Ottendorf V im Heimspiel gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg. Aber auch für den TSV Apensen III verlief die Begegnung in Estebrügge nicht so, wie erwartet.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf V steht nach eher schwachem Saisonstart gut in der Tabelle da. Jetzt gab es im ersten Spiel nach der langen Winterpause für die beste Heimmannschaft eine derbe 0:8-Heimpleite gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg. Die SG wiederum hatte in der letzten Partie vor der Pause in Hagen mit einer Niederlage den Herbstmeistertitel verspielt.

Hammah gewinnt in Assel

Das beste Auswärtsteam ist jetzt Spitzenreiter MTV Hammah III, der das Topspiel bei der SV Drochtersen/Assel V mit 2:1 gewann. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse, Ole Zurek markierte schließlich den Siegtreffer.

Heinbockel verspielt fast noch den Sieg Mit 5:0 führte der SuSV Heinbockel bereits gegen den stark abstiegsgefährdeten MTV Wangersen. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn die Gäste ihre Treffer nicht erst in den Schlussminuten erzielt hätten. So stand es nach 90 Minuten 5:3.

Apensen lässt abreißen Der TSV Apensen III hätte mit einem Sieg beim ASC Cranz-Estebrügge III auf Platz 4 springen können. Lange war die Begegnung offen, zum Ende schien dem TSV die Kraft auszugehen, Estebrügge gewann mit 5:2. Für die Altländer war das ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.