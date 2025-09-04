Ahlerstedt/Ottendorf hofft auf Befreiungsschlag

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf (11. Platz / 1 Punkt) wartet nach vier Spielen noch immer auf den ersten Saisonsieg. Gegen den Tabellfünften TuS Büppel (5. Platz / 7 Punkte) will die Mannschaft von Trainer Benjamin Saul nun den Turnaround schaffen. Saul warnt jedoch: „Mit dem TuS Büppel erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir müssen in jeder Sekunde hellwach sein, sonst nutzen sie Fehler eiskalt aus, das haben sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen.“

Trotz personeller Rückschläge zeigt sich der Coach kämpferisch: „Aber wir haben aus den letzten Spielen gelernt und wollen diesmal ein klares Zeichen setzen. Ich traue meiner Mannschaft absolut zu, dieses Spiel mit voller Überzeugung anzugehen und zu bestehen.“ Dabei muss der SVAO auf wichtige Spielerinnen verzichten: Emma Scheil, Cosima Günther und Lea Dammann fehlen verletzt. Saul betont jedoch: „Doch auch so haben wir die Qualität, um unser Ziel umzusetzen.“

Für Büppel geht es derweil darum, nach einem starken Saisonstart den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Der TuS reist mit sieben Punkten aus vier Partien als Favorit an, während Ahlerstedt/Ottendorf dringend punkten muss, um den Abstand zum Tabellenmittelfeld nicht anwachsen zu lassen.