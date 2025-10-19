Ahlerstedt/Ottendorf gelingt erster Heimsieg

Es folgt ein ausführlicher Bericht von Immenbecks Trainer Marvin König:

"Die Eintracht war zu Gast in Ottendorf.

Schon vorab versprach die Partie kein fußballerisches Feuerwerk, beide Teams schießen bekanntlich wenig Tore und lassen auch defensiv kaum etwas zu. Bei überraschend gutem Geläuf musste die Eintracht ordentlich improvisieren, um überhaupt eine Mannschaft aufzustellen. Neben Urlaub, Verletzungen und Sperren kamen auch noch krankheitsbedingte Ausfälle hinzu. Das Team wurde kurzfristig mit Spielern aus allen Mannschaften aufgefüllt. Besonders erfreulich, Mika Klaas Köhne aus der U19 gab sein Debüt in der 2. Herren und das konnte sich sehen lassen!

Gäste gleich gut drin



Immenbeck kam gut in die Partie und erspielte sich in den ersten 20 Minuten einige gute Chancen, meist über lange Bälle. Ahlerstedt hielt dagegen, hatte aber bis auf einen Distanzschuss an den Pfosten wenig Zwingendes. Kurz vor der Pause dann der Rückschlag. Nach mehreren unklaren Aktionen am Strafraum nutzte Ahlerstedt das zögerliche Abwehrverhalten und flankte präzise auf den einlaufenden Simon Laß, der eiskalt zur 1:0-Führung traf, ein Treffer zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild kaum. Beide Mannschaften taten sich im Spielaufbau schwer, das Mittelfeld wurde meist überbrückt. Der Schiedsrichter ließ extrem viel laufen, was gnadenlos ausgenutzt wurde. Auf der Anlage kam zwischenzeitlich die berechtigte Frage auf, ob die Karten diesmal wirklich einfach zu Hause geblieben sind.

A/O legt nach

Beide Teams hatten noch Chancen, die jedoch nicht sauber zu Ende gespielt wurden. In der 85. Minute reichte schließlich ein langer Ball von A/O, um einen umstrittenen Elfmeter herauszuholen. Daniel Meyer verwandelte eiskalt zum 2:0, äußerst glücklich aus Sicht der Gastgeber. Doch die Eintracht gab sich nicht auf und drückte noch einmal nach. In der 88. Minute gab es auch auf der anderen Seite einen Strafstoß, den Leon Sobbe sicher zum 2:1 verwandelte. In den Schlussminuten versuchte Immenbeck alles, doch A/O verteidigte clever, und mit vielen schauspielerischen Einlagen ging die Zeit auch ohne Fußball zu Ende.



Endstand: 2:1 für A/O 4.



Fazit: Es ist schon belastend, wenn wir uns Woche für Woche das Leben selbst schwer machen, obwohl der Gegner nicht zwingend besser ist. Heute mussten wir wirklich rudern und zaubern, um überhaupt einen kompletten Kader zusammenzubekommen. Umso schöner, dass uns zwei Jungs aus der Dritten spontan zwei Stunden vor Anpfiff ausgeholfen haben. Das Mika sein Debüt richtig gut gemeistert hat, ist heute das Positive. Insgesamt machen wir es uns taktisch auch oft zu kompliziert. Die Leidenszeit wird enden. Am liebsten schon gegen Ottensen", äußerte sich Marvin König zum Spiel.





Schiedsrichter: Christian Peters (Goch) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Simon Laß (45.), 2:0 Daniel Meyer (85. Handelfmeter), 2:1 Leon Sobbe (88. Foulelfmeter)