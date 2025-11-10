Ahlerstedt/Ottendorf dreht Rückstand und feiert verdienten Heimsieg

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat sein Heimspiel in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit 3:1 gegen Blau-Weiss Hollage gewonnen. Nach einem frühen Gegentor drehte die Mannschaft von Trainer Benjamin Saul die Partie verdient und sicherte sich wichtige Punkte vor der Winterpause. Während Saul zufrieden auf einen „gelungenen Abschluss“ blickt, zeigte sich Hollages Co-Trainer Alexander Helm ratlos über wiederkehrende Defensivprobleme.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiss Hollage einen 3:1-Erfolg gefeiert. Dabei gerieten die Gastgeberinnen zunächst in Rückstand, drehten aber mit einer starken Teamleistung das Spiel und konnten am Ende souverän drei Punkte verbuchen.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Ahlerstedt/Ottendorf seine Chancen konsequent. Romina Kristin Riwny sorgte mit einem Doppelpack (51., 59.) für die Entscheidung. Saul erklärte: „Wir haben dann ein bisschen taktisch umgestellt und auf 3:1 erhöht. Danach lief das Spiel eher im Mittelfeld ab, beide Teams haben viel mit Mittelfeldpressing gearbeitet.“

„Es war heute ein sehr gelungenes Spiel – 3:1 gewonnen“, fasste Trainer Benjamin Saul nach Abpfiff zusammen. „Wir sind durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten, hatten aber das Spiel eigentlich gut im Griff, haben nicht viel zugelassen und selbst viele Möglichkeiten gehabt.“ In der 34. Minute belohnte sich die SVA für die engagierte Phase: Cosima Günther traf zum verdienten Ausgleich.

In der Schlussphase stellte die SVA defensiver, um das Ergebnis zu sichern. „Wir wollten das 3:1 ein bisschen verwalten, was uns auch ganz gut gelungen ist“, so Saul. „Trotzdem ist Hollage ein-, zweimal gefährlich vor unser Tor gekommen, was auch zum 3:2 oder 3:3 hätte führen können. Heute ist es aber nicht so gewesen – deswegen freuen wir uns über die drei Punkte und einen guten Abschluss für das Jahr.“

Für Blau-Weiss Hollage blieb nach einer erneut durchwachsenen Leistung nur der Frust. Co-Trainer Alexander Helm sah Parallelen zu den vergangenen Wochen: „Das Thema der letzten Wochen verfolgt uns weiterhin. Wir nutzen unsere Torchancen nicht und sind hinten einfach zu anfällig. Von drei Gegentoren sind zwei auf individuelle Fehler zurückzuführen.“

Zwar hatte Hollage im Verlauf des Spiels einige gute Möglichkeiten, doch die Effektivität fehlte erneut. „Wir hatten zwar genug Torchancen, waren aber nicht zwingend und nicht gefährlich genug. Da muss man ehrlich sagen, der Sieg von Ahlerstedt/Ottendorf war nicht wirklich gefährdet“, resümierte Helm. „Das ist ärgerlich – man merkt vielleicht, dass wir ein bisschen ratlos sind.“

Mit dem Erfolg verbessert sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf auf Platz sechs der Tabelle und schließt das Jahr mit einem wichtigen Heimsieg ab. Hollage hingegen bleibt mit 16 Punkten auf Rang sieben und wird im neuen Jahr an seiner Chancenverwertung und Defensivstabilität arbeiten müssen.