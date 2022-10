Ahlerstedt/Ottendorf bleibt ungeschlagen 1. Kreisklasse: Aufsteiger siegt mühevoll 2:0 gegen den Deinster SV II

2:0 gewonnen, aber keinen Schönheitspreis dafür erhalten. A/O tat sich schwer im Spielaufbau. Deinste präsentierte sich gut, attackierte früh und setzte immer wieder eigene Akzente. „Das machten sie gut, hatten wir so nicht erwartet. Deinste war richtig gut drauf. Insgesamt hatten wir uns viel mehr vorgenommen, als das, was wir zeigten“, sagte A/O-Coach Moris Kaiser. Dennoch ging sein Team früh in Führung. Luca Rogmann hatte durchgesteckt auf auf Ole Corleis, der dann Kevin Speer bediente. Der Stürmer hatte keine Mühe, den Ball im Tor unterzubringen. Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber etwas stärker, am Strafraum war allerdings Schluss. „Das war zuviel Tiki Taka. Lange sah es aus, als würde es beim 1:0 bleiben“, war der A/O-Trainer nicht sonderlich angetan. Bis zur 77. Minute, als sich Kevin Speer im Strafraum clever anstellte und zu Fall kam. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jan-Ole Korn zum entscheidenden 2:0. Die Ahlerstedter zeigten nicht ihre beste Leistung, gewannen aber und blieben auch im 9. Spiel ungeschlagen. „Insgesamt keine gute Partie, am Ende ein 2:0, das dann auch so in Ordnung ging“, so Kaiser. Sein Team hat vorerst frei, Deinste muss gegen den SV Burweg unbedingt gewinnen.

Tore: 1:0 Kevin Speer (18.), 2:0 Jan-Ole Korn (77. Foulelfmeter)