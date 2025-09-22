Ahlerstedt/Ottendorf bleibt sieglos

Den deutlich besseren Start erwischten die Gäste, obwohl einige Spieler einen Tag zuvor noch in der Herren Ü30-Mannschaft spielten und sich eine 1:10-Abfuhr gegen übermächtige Stader abholten. "Ottensen war klar besser, hatte mehrere hochkarätige Chancen, konnte aber unseren Aushilfskeeper aus der fünften Mannschaft, Florian Schneider, zunächst nicht bezwingen", sagte Co-Spielertrainer Daniel Marquardt. Gegen einen direkten Freistoß und einen Schuss aus kurzer Entfernung war aber auch er machtlos.

A/O kommt zurück

Nach dem Wechsel konnte zunächst Hauke Corleis verkürzen. Beide Seiten hatten jetzt weitere Möglichkeiten. Die Partie blieb bis zum Abpfiff offen. Bis ein Ahlerstedter nach einem langen Ball wegrutschte und Ahmed Radi freie Bahn hatte und mit seinem 9. Saisontreffer den Deckel draufsetzte. "Wir waren in der zweiten Halbzeit mit viel Leidenschaft dabei und hätten uns über einen Punkt gefreut, aber Ottensen war insgesamt die meiste Zeit überlegen und der Sieg geht in jedem Fall in Ordnung. Aus verschiedenen Gründen waren wir wieder auf vielfachen Ersatz aus den anderen Mannschaften angewiesen, wofür wir uns bedanken", so Daniel Marquardt.

Während für A/O der Saisonstart gründlich in die Hose ging, darf sich der Neuling aus Ottensen über Platz vier nach sechs Spielen freuen.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn - Zuschauer: 48

Tore: 0:1 Kristian Malzan (25.), 0:2 Ahmed Radi (39.), 1:2 Hauke Corleis (58.), 1:3 Ahmed Radi (89.)