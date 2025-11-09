Ahlerstedter Aufholjagd ärgert Drochtersen/Assel

Es folgt ein Bericht von Dario Stelling, einem der vielen Verantwortlichen bei der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf IV:

"Das Spiel begann von Anfang an gleich mit guter Stimmung und relativ harter Zweikampfführung. In den ersten 20 Minuten haben wir teilweise aber noch Probleme gehabt, schnell in die Zweikämpfe zukommen, so dass erst nach einem schnellen Einwurf in der Nähe der Mittellinie Drochtersen/Assel schnell in den 16er spielt den Ball noch einmal querlegt und dann zum 0:1 einschiebt. Beim 2:0 ein paar Minuten später sind wir erneut nicht schnell genug in den Zweikämpfen, so dass ein Ball von der rechten Strafraumkante auf den linken Rückraum zurückgelegt werden kann und der Schuss aus ca. 20 Metern dann im Tor landet. Der ein- oder andere zwischenzeitliche Entlastungangriff blieb unsererseits ohne Gefahr. Nach dem 0:2 kamen wir immer besser in die Zweikämpfe und ins Spiel. Ein mit der Hand geblockter Abschluss unsererseits führte zum 1:2-Anschlusstreffer per Elfmeter und dem Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit haben wir immer mehr Spielanteile übernehmen können, auch wenn das Spiel insgesamt recht ausgeglichen blieb. Uns gelang dann noch ein sehr guter Angriff über die rechte Seite, wo wir den Ball vorm Tor noch einmal querlegen für das 2:2. Insgesamt denke ich, ein gerechtes Ergebnis in einem relativ chancenarmen Spiel mit vielen harten, aber größtenteils fairen Zweikämpfen auf beiden Seiten auf einem recht seifigen Platz", sagte Dario Stelling.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 0:1 Malte Horwege (14.), 0:2 Daniel Gohde (23.), 1:2 Ole Corleis (28. Handelfmeter), 2:2 Simon Laß (63.)