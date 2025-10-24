Ahlerstedt will Jesteburg im Derby fordern

Wenn der SV Ahlerstedt/Ottendorf am Sonntag den FC Jesteburg-Bendestorf empfängt, trifft Kampfgeist auf Effizienz. Beide Trainer erwarten ein intensives Duell – und gehen die Partie mit klarem Plan an.
Der SV Ahlerstedt/Ottendorf steht am Sonntag vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Zum 12. Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West empfängt das Team von Trainer Benjamin Saul den Tabellendritten FC Jesteburg-Bendestorf, der in dieser Saison bislang konstant überzeugt.
Saul weiß um die Stärke des Gegners: „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, den wir keine Minute aus den Augen lassen dürfen“, sagt der Coach. „Wir wollen unser Spiel machen, wissen aber auch, dass es wieder über 90 Minuten ein kampfbetontes Spiel wird.“ Entsprechend fokussiert verlief die Trainingswoche. „Wir wollen uns gut vorbereiten und Jesteburg es bei uns zu Hause schwer machen. #Derbytime“, betont Saul.
Die Gäste aus Jesteburg reisen mit breiter Brust an. Unter Trainer Marcel Hagemann hat sich die Mannschaft in der Spitzengruppe festgesetzt. Trotz einiger personeller Ausfälle will Hagemann die Serie seiner Mannschaft fortführen: „Trotz einer durchwachsenen Trainingswoche und einigen Ausfällen am Wochenende wollen wir unsere Serie fortsetzen und das Spiel erfolgreich bestreiten.“
Allerdings müssen die Jesteburgerinnen ihre Herangehensweise leicht anpassen. „Wir werden ein wenig umbauen und gegebenenfalls unsere Spielidee verändern müssen, ohne dabei die Struktur und Organisation zu verlieren“, erklärt Hagemann. Das Hinspiel sei lange offen gewesen: „Wir konnten uns am Ende nur knapp durchsetzen. Ein ähnliches Spiel erwarte ich auch am Sonntag. A/O hat einen klaren Plan, wie sie Fußball spielen wollen, und das macht es nicht leichter.“
Um in Ahlerstedt zu bestehen, brauche es höchste Konzentration. „Nur mit einem Maximum an Einsatzbereitschaft und Leidenschaft werden wir dort bestehen können“, sagt Hagemann. „Aber wenn wir die gleiche Effizienz wie in den letzten Spielen an den Tag legen, bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte mit nach Jesteburg nehmen können.“
Für Ahlerstedt ist das Heimspiel gegen Jesteburg nicht nur Derby, sondern auch Gelegenheit, den Anschluss ans obere Tabellenmittelfeld zu festigen. Die Gäste hingegen wollen mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Spitzenplätze weiter erhöhen.