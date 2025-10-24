Ahlerstedt will Jesteburg im Derby fordern

– Foto: Andreas LITZE Richter

Wenn der SV Ahlerstedt/Ottendorf am Sonntag den FC Jesteburg-Bendestorf empfängt, trifft Kampfgeist auf Effizienz. Beide Trainer erwarten ein intensives Duell – und gehen die Partie mit klarem Plan an.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf steht am Sonntag vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Zum 12. Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West empfängt das Team von Trainer Benjamin Saul den Tabellendritten FC Jesteburg-Bendestorf, der in dieser Saison bislang konstant überzeugt.



So., 26.10.2025, 12:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O FC Jesteburg-Bendestorf FC JesBe 12:30

Saul weiß um die Stärke des Gegners: „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, den wir keine Minute aus den Augen lassen dürfen“, sagt der Coach. „Wir wollen unser Spiel machen, wissen aber auch, dass es wieder über 90 Minuten ein kampfbetontes Spiel wird.“ Entsprechend fokussiert verlief die Trainingswoche. „Wir wollen uns gut vorbereiten und Jesteburg es bei uns zu Hause schwer machen. #Derbytime“, betont Saul. Die Gäste aus Jesteburg reisen mit breiter Brust an. Unter Trainer Marcel Hagemann hat sich die Mannschaft in der Spitzengruppe festgesetzt. Trotz einiger personeller Ausfälle will Hagemann die Serie seiner Mannschaft fortführen: „Trotz einer durchwachsenen Trainingswoche und einigen Ausfällen am Wochenende wollen wir unsere Serie fortsetzen und das Spiel erfolgreich bestreiten.“