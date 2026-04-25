Ahlerstedt will Heimdreier – Scharmbeckstotel reist als Außenseiter an

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Während Ahlerstedt vor heimischer Kulisse punkten will, setzt Scharmbeckstotel auf eine weitere Leistungssteigerung der Rückrunde – trotz Außenseiterrolle.

Am drittletzten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West empfängt der SV Ahlerstedt/Ottendorf den ATSV Scharmbeckstotel. Die Ausgangslage ist dabei klar: Die Gastgeber wollen vor eigenem Publikum einen weiteren Sieg einfahren, während die Gäste auf eine Überraschung hoffen.

Ahlerstedts Trainer Benjamin Saul formuliert die Zielsetzung unmissverständlich: „Wir sind gut vorbereitet für Scharmbeckstotel und wollen natürlich alles geben, damit der Dreier zuhause bleibt.“ Mit 24 Punkten rangiert sein Team aktuell im Tabellenmittelfeld und möchte den positiven Trend bestätigen.

Auf der anderen Seite reist der ATSV Scharmbeckstotel als Tabellenletzter an, zeigt sich jedoch kämpferisch. Trainer Andreas Klug betont: „Die nächste Auswärtspartie steht an und wir werden erneut alles daran setzen, diese erfolgreich zu gestalten. Wir gehen als Außenseiter ins Rennen, doch beginnt auch der drittletzte Spieltag bei 0:0.“

Dabei blickt Klug auch auf das Hinspiel zurück: „Wir haben noch ‚gute‘ Erinnerungen an das Hinspiel, das wir unglücklich 1:2 verloren haben.“ Gleichzeitig hebt er die Entwicklung seiner Mannschaft hervor: „Seitdem haben wir uns gerade in der Rückrunde extrem gesteigert und wollen das Spiel am Sonntag und die anderen beiden bestmöglich bestreiten.“

Personell sieht sich Scharmbeckstotel gut aufgestellt: „Der Kader ist sehr gut besetzt und dadurch haben wir verschiedene Möglichkeiten, auf das Spiel zu reagieren.“ Dennoch bleibt der Fokus klar auf der eigenen Leistung: „Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und dann schauen wir erst, was auf den anderen Plätzen passiert, denn das ist zwar extrem wichtig, doch können wir es nicht beeinflussen.“

Die Partie verspricht somit ein klassisches Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen: Hier der Favorit, der seine Heimstärke nutzen will – dort der Außenseiter, der mit Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhalten möchte.