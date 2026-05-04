Ahlerstedt überzeugt beim 4:0

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach anfänglichen Schwierigkeiten findet Ahlerstedt/Ottendorf schnell ins Spiel und belohnt sich mit einem deutlichen Heimsieg. Trainer Benjamin Saul sieht eine verdiente Vorstellung – und einen rundum gelungenen Tag.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf hat am vergangenen Wochenende einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den SV Meppen II eingefahren und sich damit im Tabellenmittelfeld der Frauen-Oberliga Niedersachsen West weiter stabilisiert. Trotz eines zunächst ausgeglichenen Beginns setzte sich die Heimelf letztlich klar durch.

Trainer Benjamin Saul sah in der Anfangsphase noch Anpassungsbedarf: „Die ersten 15 Minuten hat Meppen das ganz gut gemacht. Man muss auch wirklich sagen, das ist eine junge, talentierte Mannschaft. Wenn die noch ein paar Jahre so zusammenspielen, dann können sie auf jeden Fall gut mithalten und auch sehr groß werden.“ Vor allem mit langen Bällen habe der Gegner zunächst für Probleme gesorgt: „Sie haben viel mit langen Bällen agiert, was uns natürlich auch in Bedrohung gebracht hat.“

Nach dieser Phase reagierte Ahlerstedt jedoch taktisch: „Wir haben dann aber nach den 15 Minuten sehr schnell kapiert, dass wir uns ein bisschen tiefer stellen müssen und früher anlaufen müssen. Das ist dann ganz gut gelaufen.“ In der Folge übernahm die Heimelf die Kontrolle, gewann mehr Ballbesitz und kombinierte sich zunehmend sicher nach vorne.

Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Ergebnis wider. „Dadurch haben wir uns dann natürlich auch mehr Ballbesitz erobert, haben uns sehr gut nach vorne kombiniert und schießen dann natürlich das 1:0“, so Saul. Es folgten weitere Treffer – unter anderem nach Standardsituationen und gut ausgespielten Angriffen über die Außenbahnen. „Das dritte Tor war wieder über außen sehr gut freigespielt, und wir haben dann im Diagonalball über Malin Hoeper das 3:0 gemacht. Das vierte Tor war dann wieder ein Standard-Kopfballtor.“

Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter Erfolg: „Im Großen und Ganzen war das 4:0 gerecht. Es war ein schönes Spiel.“

Neben dem sportlichen Erfolg hatte der Tag für Ahlerstedt auch eine emotionale Komponente. Mit Leonie Ratje wurde eine langjährige Spielerin verabschiedet: „Sie ist ein jahrelanges Mitglied des Vereins gewesen und hat auch früher in der Regionalliga für Ahlerstedt gespielt. Für mich war es eine Ehre, sie heute zu verabschieden.“

So zog Saul ein rundum positives Fazit: „Heute hat eigentlich alles gepasst: das Wetter, das Spiel, der Platz und die Verabschiedung. Das war alles heute on top.“