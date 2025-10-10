Ahlerstedt trifft auf Schlusslicht

Nach zuletzt wechselhaften Leistungen will die SV Ahlerstedt/Ottendorf beim ATSV Scharmbeckstotel wieder punkten. Beide Teams gehen hochmotiviert in die Partie – trotz personeller Ausfälle auf Seiten des Gastgebers.

Wenn am Sonntag der ATSV Scharmbeckstotel die SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die in der Oberliga Niedersachsen West um wichtige Punkte kämpfen. Während Scharmbeckstotel am Tabellenende auf den ersten Saisonsieg hofft, möchte Ahlerstedt/Ottendorf nach mehreren Remis und knappen Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

ATSV-Trainer Axel Wilckens betont vor der Partie die positiven Ansätze seiner Mannschaft: „Wir nehmen für das nächste Spiel die positive Defensivarbeit aus den letzten Spielen mit und werden weiter versuchen, auch offensiv präsenter und gefährlicher zu werden.“ Trotz dieser Fortschritte muss Scharmbeckstotel auf einige Stammkräfte verzichten. „Urlaubsbedingt werden wir allerdings einige Stammkräfte ersetzen müssen“, so Wilckens.

Auf der anderen Seite erwartet Benjamin Saul, Trainer der SV Ahlerstedt/Ottendorf, ein kampfbetontes Spiel. „Wir müssen uns auf ein sehr anstrengendes, intensives Spiel vorbereiten“, sagt er. Für Saul liegt der Fokus dabei vor allem auf der eigenen Chancenverwertung: „Wir wissen, wo unsere Fehler sind – die müssen wir abstellen. Und wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern.“