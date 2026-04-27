Ahlerstedt ringt Scharmbeckstotel nieder

– Foto: Cedric Siefker

In einer intensiven, aber spielerisch überschaubaren Partie setzt sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf knapp mit 1:0 gegen den ATSV Scharmbeckstotel durch. Beide Trainer sehen ein Duell auf Augenhöhe – mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

Bei besten äußeren Bedingungen entwickelte sich zwischen dem SV Ahlerstedt/Ottendorf und dem ATSV Scharmbeckstotel eine umkämpfte Begegnung, die spielerisch jedoch nur phasenweise überzeugte. „Schönes Wetter, schöner Platz. Also bessere Voraussetzungen für Fußballspielen gab es gestern nicht“, stellte Ahlerstedts Trainer Benjamin Saul fest, schränkte aber zugleich ein: „Aber das Spiel an sich war kein schönes Spiel.“

Die Gäste aus Scharmbeckstotel fanden zunächst besser in die Partie. Saul beobachtete: „Wir haben ganz, ganz schwer in die Partie gefunden. Es war für uns ein ganz anderes Spiel als in den Wochen davor.“ Der Tabellenletzte präsentierte sich dabei deutlich stärker als es die Platzierung vermuten lässt. „Wir haben einen sehr starken kämpferischen Scharmbeckstotel empfangen. Die haben wirklich alles gegeben. Für mich ist es rätselhaft, dass sie auf dem letzten Platz stehen“, so Saul.

Auch ATSV-Trainer Andreas Klug sah ein ausgeglichenes Spiel: „Es war ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.“ Die beste Möglichkeit zur Führung vergaben jedoch die Gäste: „In der 41. Minute hatten wir die große Möglichkeit in Führung zu gehen, als unsere Kapitänin frei auf die Keeperin zulaufen konnte, sich jedoch abdrängen ließ.“

Quasi im direkten Gegenzug fiel dann die spielentscheidende Szene: Nach einem Chipball hinter die Kette traf Freyke Rexin in der 43. Minute zum 1:0 für Ahlerstedt. „Wir erzielten dann noch vor der Halbzeit das 1:0 – so ist es dann auch geblieben“, fasste Saul zusammen.

Nach der Pause versuchte Scharmbeckstotel, mehr Druck zu entwickeln. „Wir haben gleich offensiv gewechselt und alles versucht, doch waren nur bedingt zwingend“, erklärte Klug. Eine starke Parade von ATSV-Keeperin Nina Brüning in der 66. Minute hielt die Gäste im Spiel, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Stattdessen blieb es bei einer Partie, die sich laut Saul „mehr im Zentrum abgespielt“ habe. Seine Mannschaft verteidigte den knappen Vorsprung mit Einsatz: „Dann haben wir kämpferisch gut dagegen gehalten.“ Am Ende stand ein knapper Heimsieg. „Wir sind froh, dass wir die drei Punkte zu Hause gelassen haben“, sagte Saul.

Auf der Gegenseite überwog trotz der Niederlage auch ein gewisser Stolz auf die eigene Leistung: „Am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen und doch auf Augenhöhe gewesen zu sein, fühlt sich nicht gut an“, so Klug. Dennoch betonte er die Entwicklung seines Teams: „Wie in den letzten Spielen hat das Team Moral bewiesen und nie aufgesteckt. Doch leider fehlte vorne die letzte Konsequenz.“

Während Ahlerstedt den knappen Erfolg verbucht, bleibt Scharmbeckstotel trotz engagierter Leistung erneut ohne Punkte – will aber den eingeschlagenen Weg in den verbleibenden Spielen weitergehen.