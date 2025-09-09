Ahlerstedt ringt Büppel nieder

– Foto: Felix Schlikis

Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den TuS Büppel hat die SV Ahlerstedt/Ottendorf den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Beide Trainer sahen ein intensives Spiel, wenn auch mit unterschiedlicher Bewertung des Verlaufs.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West den ersten Sieg der Saison eingefahren. Gegen den TuS Büppel gewann die Mannschaft von Trainer Benjamin Saul mit 2:1 und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.



So., 07.09.2025, 12:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O TuS Büppel TuS Büppel 2 1 Abpfiff

Die Gäste aus Büppel erwischten den besseren Start. Bereits in der 6. Minute brachte Maja Mangels ihr Team in Führung. Doch Ahlerstedt ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Leonie Ratje glich nach einer guten halben Stunde aus. Direkt nach Wiederanpfiff war es Michelle van’t Hoenderdaal, die den entscheidenden Treffer zum 2:1 markierte. In der 68. Minute hätte Romina Kristin Riwny per Strafstoß erhöhen können, scheiterte aber an Büppels Torhüterin Lena Wilkens. „Wir sind gut in die Partie gekommen, so wie wir uns das vorgestellt haben, mussten aber leider durch einen individuellen Fehler erst einmal dem Rückstand hinterherlaufen“, erklärte A/O-Trainer Benjamin Saul nach dem Spiel. „Das Team hat den Gegentreffer gut weggesteckt und kompakte Klasse gezeigt. Man musste trotzdem weiter aufpassen, sobald man Büppel ins Spiel kommen lässt, dann sind sie stark und schwer zu verteidigen. Wir haben viel investiert und uns endlich zu Hause mit den ersten drei Punkten belohnt. Es war ein sehr starkes und intensives Spiel von beiden Teams.“